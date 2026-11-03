Uno Entre Rios | Ovación | gol

La diferencia de gol: el factor que podría ser clave en la definición por el título de Campeón de Liga

Boca, Argentinos Junior y Rosario Central son los aspirantes al Campeón de Liga. El Xeneize saca ventajas por mejor diferencia de gol

3 de noviembre 2026 · 12:36hs
La diferencia de gol: el factor que podría ser clave en la definición por el título de Campeón de Liga

Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán este sábado al ganador del título de Campeón de Liga, que se le entrega al mejor equipo de la tabla anual, y el Xeneize cuenta con una ventaja clave al registrar mejor diferencia de gol.

El elenco de La Ribera lidera junto con el Bicho Colorado, con 60 puntos cada uno, hay un factor que prácticamente les asegurará el título a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en caso de quedarse con el triunfo. Se trata de la diferencia de gol, criterio que se tendrá en cuenta en caso de que haya igualdad en puntos en la primera posición.

Hándicap para Boca

Boca cuenta con una diferencia de 22 goles a su favor en la tabla anual, mientras que Argentinos Juniors tiene solo 12 a favor. Esta situación genera que en caso de que el Xeneize gane por un gol ante Defensa y Justicia tenga el título asegurado porque el Bicho quedaría obligado a golear por más de 11 goles a Huracán, algo prácticamente imposible.

Por otra parte, Rosario Central se consagrará campeón si le gana a Estudiantes de Río Cuarto y tanto Boca como Argentinos Juniors no suman de a tres. Sin embargo, el Canalla también podría consagrarse por diferencia de gol. Para que esto ocurra, debería empatar con Estudiantes de Río Cuarto y que Boca pierda por más de seis goles y Argentinos Juniors también sea derrotado pero sin importar la diferencia.

Programa de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

Jueves

15: Aldosivi - River

19.15: Gimnasia (La Plata) - Belgrano

Viernes

15: Barracas - Racing

19: Independiente - Deportivo Riestra

19: Unión - Vélez

19: San Lorenzo - Platense

22: Tigre - Sarmiento

22: Banfield - Atlético Tucumán

Sábado

15: Talleres - Estudiantes (La Plata)

15: Gimnasia (Mendoza) - Independiente Rivadavia

17.30: Rosario Central - Estudiantes (Río Cuarto)

17.30: Argentinos - Huracán

17.30: Boca - Defensa y Justicia

Domingo

17: Central Córdoba - Lanús

19.30: Instituto - Newell´s

gol Campeón de Liga Boca
Noticias relacionadas
la liga provincial cerro su primera fase y se definieron los cruces de playoffs

La Liga Provincial cerró su primera fase y se definieron los cruces de playoffs

El Súper Rugby Américas, protagonista en la convocatoria de Argentina XV.

El Súper Rugby Américas, protagonista en la convocatoria de Argentina XV

Tragedia en España: murió Jesús de Miguel tras chocar con un arquero.

Tragedia en España: murió Jesús de Miguel tras chocar con un arquero

Ese abrazo que simbolizó a todo el mundo Patronato.

El sencillo pero emotivo mensaje que publicaron en Patronato tras la salvación

Ver comentarios

Lo último

El modelo Benjamín Luque Cuenca volverá a representar a la Argentina en Brasil

El modelo Benjamín Luque Cuenca volverá a representar a la Argentina en Brasil

Premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Ultimo Momento
El modelo Benjamín Luque Cuenca volverá a representar a la Argentina en Brasil

El modelo Benjamín Luque Cuenca volverá a representar a la Argentina en Brasil

Premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Los convocados por Scaloni para los últimos juegos del año

Los convocados por Scaloni para los últimos juegos del año

La diferencia de gol: el factor que podría ser clave en la definición por el título de Campeón de Liga

La diferencia de gol: el factor que podría ser clave en la definición por el título de Campeón de Liga

Policiales
Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Narcotráfico: seguirán presos dos hombres descubiertos con más de un kilo de cocaína en la Ruta 12

Narcotráfico: seguirán presos dos hombres descubiertos con más de un kilo de cocaína en la Ruta 12

Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

OSER cuestionó a Federación Médica y argumentó errores de facturación

OSER cuestionó a Federación Médica y argumentó errores de facturación

Paraná: inauguraron un nuevo consultorio odontológico en centro de jubilados

Paraná: inauguraron un nuevo consultorio odontológico en centro de jubilados

OSER: Asamblea de Afiliados a Iosper apoyan el reclamo de las cuidadoras domiciliarias

OSER: Asamblea de Afiliados a Iosper apoyan el reclamo de las cuidadoras domiciliarias

Polémica en Entre Ríos: una publicidad mostró a una mujer dentro de una bolsa y desató el rechazo

Polémica en Entre Ríos: una publicidad mostró a una mujer dentro de una bolsa y desató el rechazo

Dejanos tu comentario