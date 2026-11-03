La diferencia de gol: el factor que podría ser clave en la definición por el título de Campeón de Liga

Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán este sábado al ganador del título de Campeón de Liga, que se le entrega al mejor equipo de la tabla anual, y el Xeneize cuenta con una ventaja clave al registrar mejor diferencia de gol.

El elenco de La Ribera lidera junto con el Bicho Colorado, con 60 puntos cada uno, hay un factor que prácticamente les asegurará el título a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en caso de quedarse con el triunfo. Se trata de la diferencia de gol, criterio que se tendrá en cuenta en caso de que haya igualdad en puntos en la primera posición.

Hándicap para Boca

Boca cuenta con una diferencia de 22 goles a su favor en la tabla anual, mientras que Argentinos Juniors tiene solo 12 a favor. Esta situación genera que en caso de que el Xeneize gane por un gol ante Defensa y Justicia tenga el título asegurado porque el Bicho quedaría obligado a golear por más de 11 goles a Huracán, algo prácticamente imposible.

Por otra parte, Rosario Central se consagrará campeón si le gana a Estudiantes de Río Cuarto y tanto Boca como Argentinos Juniors no suman de a tres. Sin embargo, el Canalla también podría consagrarse por diferencia de gol. Para que esto ocurra, debería empatar con Estudiantes de Río Cuarto y que Boca pierda por más de seis goles y Argentinos Juniors también sea derrotado pero sin importar la diferencia.

Programa de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

Jueves

15: Aldosivi - River

19.15: Gimnasia (La Plata) - Belgrano

Viernes

15: Barracas - Racing

19: Independiente - Deportivo Riestra

19: Unión - Vélez

19: San Lorenzo - Platense

22: Tigre - Sarmiento

22: Banfield - Atlético Tucumán

Sábado

15: Talleres - Estudiantes (La Plata)

15: Gimnasia (Mendoza) - Independiente Rivadavia

17.30: Rosario Central - Estudiantes (Río Cuarto)

17.30: Argentinos - Huracán

17.30: Boca - Defensa y Justicia

Domingo

17: Central Córdoba - Lanús

19.30: Instituto - Newell´s