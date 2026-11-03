Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán este sábado al ganador del título de Campeón de Liga, que se le entrega al mejor equipo de la tabla anual, y el Xeneize cuenta con una ventaja clave al registrar mejor diferencia de gol.
La diferencia de gol: el factor que podría ser clave en la definición por el título de Campeón de Liga
Boca, Argentinos Junior y Rosario Central son los aspirantes al Campeón de Liga. El Xeneize saca ventajas por mejor diferencia de gol
El elenco de La Ribera lidera junto con el Bicho Colorado, con 60 puntos cada uno, hay un factor que prácticamente les asegurará el título a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en caso de quedarse con el triunfo. Se trata de la diferencia de gol, criterio que se tendrá en cuenta en caso de que haya igualdad en puntos en la primera posición.
Hándicap para Boca
Boca cuenta con una diferencia de 22 goles a su favor en la tabla anual, mientras que Argentinos Juniors tiene solo 12 a favor. Esta situación genera que en caso de que el Xeneize gane por un gol ante Defensa y Justicia tenga el título asegurado porque el Bicho quedaría obligado a golear por más de 11 goles a Huracán, algo prácticamente imposible.
Por otra parte, Rosario Central se consagrará campeón si le gana a Estudiantes de Río Cuarto y tanto Boca como Argentinos Juniors no suman de a tres. Sin embargo, el Canalla también podría consagrarse por diferencia de gol. Para que esto ocurra, debería empatar con Estudiantes de Río Cuarto y que Boca pierda por más de seis goles y Argentinos Juniors también sea derrotado pero sin importar la diferencia.
Programa de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura
Jueves
15: Aldosivi - River
19.15: Gimnasia (La Plata) - Belgrano
Viernes
15: Barracas - Racing
19: Independiente - Deportivo Riestra
19: Unión - Vélez
19: San Lorenzo - Platense
22: Tigre - Sarmiento
22: Banfield - Atlético Tucumán
Sábado
15: Talleres - Estudiantes (La Plata)
15: Gimnasia (Mendoza) - Independiente Rivadavia
17.30: Rosario Central - Estudiantes (Río Cuarto)
17.30: Argentinos - Huracán
17.30: Boca - Defensa y Justicia
Domingo
17: Central Córdoba - Lanús
19.30: Instituto - Newell´s