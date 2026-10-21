Agustín Asmu se prepara para hacer historia en el tenis de mesa

El paranaense, Agustín Asmu, se representará a la Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026. Desde Portugal, ultima su preparación.

El deporte de Paraná volverá a tener un representante en una de las grandes citas del calendario internacional juvenil. Agustín Asmu, uno de los jóvenes talentos del tenis de mesa entrerriano, se prepara para afrontar un desafío que marcará un nuevo capítulo en su carrera: participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde vestirá los colores de la Selección argentina.

El paranaense será uno de los 42 deportistas que integrarán la delegación nacional en el certamen que se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. Allí, el joven entrerriano competirá en tenis de mesa, en la modalidad de single masculino, con el objetivo de alcanzar el podio y aprovechar una experiencia que reunirá a algunos de los principales talentos deportivos del mundo.

La convocatoria representa un reconocimiento a su trayectoria, al trabajo realizado durante los últimos años y a su crecimiento dentro de una disciplina que le permitió competir en distintos escenarios internacionales. Desde muy chico, Asmu se destacó en el tenis de mesa y comenzó a generar expectativas en el ámbito deportivo provincial. Ahora, tendrá la posibilidad de trasladar ese recorrido a una competencia de enorme relevancia para el deporte juvenil.

En la previa de su participación, el tenimesista dialogó con UNO y compartió sus sensaciones por la convocatoria, repasó el camino de preparación que realizó durante los últimos meses y contó cómo vive los días previos a una de las experiencias más importantes de su carrera.

“La verdad que para mí significa una alegría muy grande poder representar a Argentina en un torneo tan importante”, expresó el paranaense al recordar cómo se enteró de que había sido seleccionado para competir en Dakar.

El anuncio lo sorprendió cuando acababa de regresar de una competencia internacional. “La noticia la recibí cuando bajé del avión de un torneo sudamericano. Tenía el celular lleno de notificaciones y, bueno, ahí fue cuando me enteré”, relató.

La confirmación significó el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Después de años de entrenamiento, torneos y experiencias acumuladas, Asmu tendrá la oportunidad de competir en un evento que trasciende el ámbito de su disciplina y que reúne a deportistas de diferentes países, culturas y realidades.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud constituyen una plataforma de desarrollo para los atletas que transitan sus primeros pasos en el alto rendimiento.

La clasificación a Dakar no es el resultado de un trabajo aislado, sino de un proceso de preparación que incluyó entrenamientos y competencias en diferentes países. Asmu destacó que llegó a esta instancia después de una etapa de trabajo exigente, en la que buscó mejorar distintos aspectos de su juego.

“Mi preparación para esta competencia fue muy buena. Estuve entrenando en Paraguay y en Argentina”, explicó el jugador, quien también tuvo la posibilidad de competir en torneos del Circuito Mundial.

Actualmente, el paranaense se encuentra en Portugal, donde lleva adelante la última etapa de su preparación en el Centro Internacional de Tenis de Mesa de Mirandela. Allí, el trabajo está enfocado en ajustar detalles antes del comienzo de los Juegos. A medida que se acerca la fecha del debut, cada entrenamiento adquiere una importancia especial y el objetivo pasa por llegar con confianza, claridad táctica y capacidad para resolver situaciones complejas durante los partidos.

Más allá de la preparación física y técnica, el tenimesista considera que la estrategia tendrá un papel fundamental en su participación en Dakar. La posibilidad de interpretar lo que propone el rival y elegir la respuesta adecuada en cada momento puede resultar decisiva en partidos de alto nivel.

“También competí en torneos del Circuito Mundial, y ahora estoy en la última etapa en el Centro Internacional de Tenis de Mesa de Mirandela, en Portugal. He trabajado mucho temas tácticos, que creo que es lo más importante para, en momentos decisivos, poder tomar la decisión correcta”, explicó.

Aunque la participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud ya representa un logro importante, Asmu no viajará a Senegal solamente con la intención de sumar experiencia. El paranaense tiene una meta concreta: luchar por una medalla.

“Mi expectativa es poder sacar medalla. Es una expectativa bastante realista”, afirmó con confianza al referirse a sus aspiraciones para la competencia que comenzará en uno días en Senagal con el paranaense.

A jugar en Dakar el deporte que ama

Dakar lo espera. Allí, el joven paranaense Agustín Asmu tendrá la oportunidad de representar a la Argentina, defender el crecimiento que consiguió en el tenis de mesa y luchar por la medalla que se convirtió en su gran meta. Para el deporte entrerriano, su participación será motivo de orgullo; para él, una oportunidad de demostrar hasta dónde puede llegar y medirse con los mejores jugadores juveniles del mundo.