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Paraná: inauguraron un nuevo consultorio odontológico en centro de jubilados

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná inauguró su nuevo consultorio odontológico, con la presencia de Rosario Romero y autoridades.

3 de noviembre 2026 · 11:44hs
Paraná: inauguraron un nuevo consultorio odontológico en centro de jubilados.

Paraná: inauguraron un nuevo consultorio odontológico en centro de jubilados.

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná llevó adelante la inauguración de su nuevo consultorio odontológico, un importante avance para la institución, que continúa trabajando en la ampliación y el fortalecimiento de los servicios destinados a sus asociados.

La actividad contó con la presencia de la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el diputado David Cáceres; el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler; y representantes de la Vecinal Carlos Pellegrini, quienes acompañaron este momento significativo para la comunidad institucional.

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El Centro de Jubilados Provinciales dio un nuevo paso en el fortalecimiento de sus servicios

La inauguración se enmarca en el convenio de cooperación firmado entre el Centro y la Uader, a través del proyecto de integración territorial "Redes que unen sonrisas", una iniciativa que busca promover la salud bucodental e integral de las personas mayores.

El proyecto contempla la confección e instalación de prótesis dentales removibles, tanto totales como parciales, destinadas a brindar rehabilitación funcional y estética, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el bienestar cotidiano de los beneficiarios.

Este nuevo espacio representa un paso importante para acercar servicios de atención odontológica a jubilados y pensionados, sumando una nueva prestación a las actividades que desarrolla el Centro y fortaleciendo el trabajo articulado con la universidad.

De esta manera, el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales continúa consolidando su compromiso con el bienestar de sus asociados, promoviendo políticas de atención, acompañamiento e integración que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Paraná Centro de Jubilados consultorio
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