Paraná: inauguraron un nuevo consultorio odontológico en centro de jubilados.

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná inauguró su nuevo consultorio odontológico, con la presencia de Rosario Romero y autoridades.

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná llevó adelante la inauguración de su nuevo consultorio odontológico , un importante avance para la institución, que continúa trabajando en la ampliación y el fortalecimiento de los servicios destinados a sus asociados.

La actividad contó con la presencia de la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el diputado David Cáceres; el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler; y representantes de la Vecinal Carlos Pellegrini, quienes acompañaron este momento significativo para la comunidad institucional.

El Centro de Jubilados Provinciales dio un nuevo paso en el fortalecimiento de sus servicios

La inauguración se enmarca en el convenio de cooperación firmado entre el Centro y la Uader, a través del proyecto de integración territorial "Redes que unen sonrisas", una iniciativa que busca promover la salud bucodental e integral de las personas mayores.

El proyecto contempla la confección e instalación de prótesis dentales removibles, tanto totales como parciales, destinadas a brindar rehabilitación funcional y estética, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el bienestar cotidiano de los beneficiarios.

Este nuevo espacio representa un paso importante para acercar servicios de atención odontológica a jubilados y pensionados, sumando una nueva prestación a las actividades que desarrolla el Centro y fortaleciendo el trabajo articulado con la universidad.

De esta manera, el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales continúa consolidando su compromiso con el bienestar de sus asociados, promoviendo políticas de atención, acompañamiento e integración que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.