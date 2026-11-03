La Liga Provincial cerró su primera fase y se definieron los cruces de playoffs

Ciclista y Recreativo sellaron su clasificación a octavos de final de la Liga Provincial. Olimpia avanzó al play-in.

La Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, cerró su primera fase con el desarrollo de la última fecha de la Zona C. La jornada marcó la clasificación de Recreativo y Ciclista a octavos de final y el pase de Olimpia al play-in.

El Verde de calle Santiago del Estero avanzó de instancia al derrotar76 a 59 a Talleres en el estadio Juan Baglietto. Por su parte, el Bochas inscribió su nombre en la siguiente instancia al superar a Paracao 82 a 78.

Por otro lado, Olimpia dio la sorpresa al derrotar a Sionista 76 a 74. El CAO celebró en el estadio Humberto Pietranera gracias a un agónico doble de Lautaro Vilotta para extender su estadía en el Pre-Federal.

Además, Quique y Estudiantes cerraron su participación con sorpresivas victorias. El Decano derrotó en el estadio Guillermo Gaya a Urquiza de Santa Elena 74 a 70. Mientras que el CAE venció a Independiente de La Paz 85 a 81.

Posiciones de la Liga Provincial, Zona C

Sionista 33 (15-3)

Urquiza 31 (13-5)

Recreativo 29 (11-7)

Ciclista 29 (11-7)

Independiente 29 (11-7)

Olimpia 28 (10-8)

Quique 28 (10-8)

Estudiantes 22 (4-14)

Paracao 21 (3-15)

Talleres 20 (2-16)

Como se disputarán los cruces de playoffs

Los 15 equipos clasificados a octavos de final ya conocen a sus respectivos rivales, mientras que el último lugar se resolverá a través del Play-In. Los primeros duelos de playoffs se disputarán al mejor de tres encuentros.

Sionista, que finalizó segundo en la tabla general, tendrá ventaja deportiva ante Capuchinos de Concordia. Misma situación para Recreativo, que terminó octavo en la general y jugará el mano a mano con Ferro de San Salvador.

Ciclista tendrá desventaja deportiva. El Verde finalizó décimo y chocará con Racing de Gualeguaychú, séptimo en las posiciones generales.

Por su parte, Estudiantes de Concordia, Luis Luciano y Olimpia irán por el decimosexto boleto a los playoffs.

De esta manera, los duelos de octavos de final serán los siguientes

Sportivo San Salvador – Ganador Play In

Sionista – Capuchinos (Concordia)

Regatas Uruguay – Parque Sur (Concepción del Uruguay)

Atl. Tala – Independiente (La Paz)

Urquiza (Santa Elena) – Social (Federación)

La Armonía (Colón) – Peñarol (Rosario del Tala)

Racing (Gualeguaychú) – Ciclista

Recreativo – Ferro (San Salvador)

PLAY IN

Estudiantes (Concordia), Luis Luciano (Urdinarrain) y Olimpia (Paraná)

DUELOS DE PLAY IN

Estudiantes – Luis Luciano

Luis Luciano – Olimpia

Olimpia – Estudiantes