OSER cuestionó a Femer y argumentó errores de facturación

OSER aclara que los débitos a Femer responden a errores de facturación y cuestiona la suspensión de prestaciones en internaciones

OSER aclara que los débitos a Femer responden a errores de facturación y cuestiona la suspensión de prestaciones en internaciones

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) informó que los débitos aplicados a determinadas facturaciones de honorarios médicos responden a inconsistencias detectadas en los controles de auditoría, y no a descuentos arbitrarios.

Además, aclaró que no se encuentran suspendidas las internaciones ni las cirugías de sus afiliados : la medida anunciada por Femer alcanza únicamente a las consultas médicas durante la internación realizadas por profesionales de esa Federación.

La OSER detectó errores en la facturación presentada por Femer durante dos períodos consecutivos, entre ellos códigos correspondientes a prácticas inexistentes en el nomenclador utilizado, prestaciones sin los registros correspondientes, presentaciones fuera de término y posibles duplicaciones de una misma intervención quirúrgica.

Estas observaciones fueron oportunamente comunicadas a la Federación para su regularización. Por su parte, la Obra Social reconoce que pueden existir diferencias de interpretación o errores de auditoría, que son corregidos cuando corresponde. Sin embargo, no resulta aceptable presentar como descuentos injustificados las observaciones sobre prestaciones incorrectamente facturadas, ni trasladar a los afiliados las consecuencias de diferencias administrativas que deben resolverse entre las instituciones.

En ese sentido, resulta necesario aclarar que no están suspendidas las internaciones ni las cirugías de los afiliados de OSER. La medida anunciada por Femer alcanza exclusivamente a las consultas médicas durante la internación realizadas por profesionales nucleados en esa Federación. Los médicos que trabajan individualmente o integran otras asociaciones continúan prestando servicios con normalidad.

Los equipos técnicos de OSER y Femer mantienen un proceso de conciliación para resolver las diferencias durante esta semana. La Obra Social ratifica su disposición al diálogo, pero también su responsabilidad de controlar que los recursos destinados a la salud se utilicen correctamente.

Auditar no es dejar de pagar. Es verificar qué corresponde pagar, corregir los errores y garantizar que los recursos de la Obra Social se destinen efectivamente a la atención de sus afiliados.