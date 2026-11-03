Los convocados por Scaloni para los últimos juegos del año

Scaloni emitió la lista de citados para los encuentros que disputará la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica.

El entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni, emitió la lista de convocados para los encuentros que disputará en el marco de la Fecha FIFA de Noviembre. Dentro de la nómina se destaca la presencia de los defensores Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

Para Anselmino, de 21 años, será su primera convocatoria con la Selección Mayor. El defensor central surgido en Boca había sido una de las grandes apariciones del fútbol argentino y, tras apenas 18 partidos con el Xeneize, fue vendido al Chelsea por 18 millones de dólares, más bonus por objetivos.

Las lesiones, sin embargo, le impidieron mostrar su mejor versión y fue cedido a Borussia Dortmund, equipo en el que sí pudo hilvanar buenas actuaciones. Después de otra breve cesión, por Racing de Estrasburgo, Anselmino regresó a Chelsea, pero se lesionó durante un amistoso ante el Johor de Malasia y, por ahora, no vio minutos con Xabi Alonso.

Troilo, por su parte, fue citado por segunda vez a la Selección Argentina. Su primera vez había sido en mayo de 2025, cuando Scaloni lo convocó para los partidos de Eliminatorias ante Chile y Colombia. Aquella vez, sin embargo, no logró sumar minutos oficiales.

Lista de convocados Lionel Scaloni

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Los encuentros que disputará la Selección Argentina en la última Fecha FIFA del año

La Scaloneta enfrentará el viernes 13 a Uruguay en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. Mientras que el martes 17 jugará con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba