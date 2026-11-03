El dólar volvió a subir en el Banco Nación y los mercados operaron con pérdidas. Los bonos retrocedieron y el riesgo país llegó a 821 puntos.

El dólar oficial subió a 1.570 pesos y el riesgo país alcanzó los 821 puntos.

El mercado financiero argentino volvió a mostrar señales de tensión este martes 3 de noviembre. El dólar oficial aumentó por segunda jornada consecutiva y alcanzó los $1.570 para la venta en el Banco Nación, mientras que el riesgo país llegó a los 821 puntos básicos, en una rueda caracterizada por las pérdidas de bonos y acciones.

La segunda jornada bursátil de noviembre estuvo marcada por una mayor cautela de los inversores, en un contexto de incertidumbre sobre la evolución de las reservas internacionales, las tasas de interés y el financiamiento de la deuda pública.

El indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan registró un incremento de 16 unidades respecto de la referencia anterior y alcanzó su nivel más elevado desde las elecciones legislativas de octubre de 2025. El dato corresponde a una medición intradiaria publicada a las 15.45 y no a un cierre definitivo.

El dólar oficial volvió a subir y alcanzó un nuevo máximo

El dólar oficial se vendía este martes a $1.570 en el Banco Nación, cinco pesos por encima de los $1.565 registrados al cierre del lunes. El incremento representó una variación del 0,32%.

La última cotización de compra del Banco Nación que pudo corroborarse directamente fue de $1.515, correspondiente al lunes 2. No se obtuvo una actualización oficial verificable del precio comprador de este martes.

En el segmento mayorista, la última referencia confirmada fue de $1.545,50 para la venta y $1.536,50 para la compra, valores correspondientes al cierre del lunes. Durante aquella jornada, la divisa había aumentado $11,50 y alcanzado un nuevo máximo nominal.

Las fuentes consultadas para este martes todavía reproducían esa referencia mayorista, por lo que no fue posible establecer una variación diaria definitiva.

El movimiento del dólar minorista se produjo después de una jornada en la que el volumen negociado en el mercado mayorista había sido relativamente reducido, con operaciones por 318,3 millones de dólares.

El blue se mantuvo estable y los financieros mostraron diferencias

El dólar blue se ubicaba en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, según las últimas referencias publicadas durante este martes.

De mantenerse ese valor hasta el cierre, el paralelo completaría otra jornada sin modificaciones y quedaría cinco pesos por debajo del oficial minorista.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicaba en $1.565,25, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzaba los $1.677,84, según el relevamiento publicado por TN.

Estas referencias muestran una diferencia importante entre ambos mercados. El MEP permite obtener dólares mediante operaciones con títulos que se liquidan en cuentas locales, mientras que el CCL facilita la transferencia de divisas al exterior.

Sin embargo, los valores publicados por distintas plataformas presentan diferencias según los instrumentos utilizados y los horarios de actualización.

Por ese motivo, las cotizaciones financieras mencionadas deben considerarse referencias de la jornada y no cierres definitivos. Tampoco fue posible establecer variaciones porcentuales diarias homogéneas y verificadas para ambos segmentos.

El riesgo país alcanzó los 821 puntos y retrocedieron los bonos

La principal señal de preocupación del mercado financiero estuvo relacionada con el comportamiento de los títulos públicos argentinos.

El riesgo país alcanzó los 821 puntos básicos, con un aumento de 16 unidades, equivalente al 1,99%, según la información publicada durante la tarde.

El indicador mide la diferencia entre los rendimientos exigidos a los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense considerados de referencia.

Su incremento refleja una mayor prima de riesgo exigida por los inversores para financiar al país.

Durante la jornada, los bonos soberanos operaron con pérdidas y las acciones argentinas también mostraron retrocesos.

No obstante, las fuentes verificadas no permitieron confirmar las variaciones definitivas del índice S&P Merval ni de los principales títulos públicos al cierre de la rueda.

El aumento del riesgo país representa una señal desfavorable para las posibilidades de financiamiento externo, debido a que encarece el costo potencial de nuevas emisiones de deuda.

Reservas y tasas de interés, bajo la atención de los inversores

Otro de los factores que continúa condicionando las expectativas financieras es la capacidad del Banco Central de la República Argentina para sostener la acumulación de reservas internacionales.

La autoridad monetaria había terminado octubre con compras netas de divisas por 1.395 millones de dólares, mientras que las reservas internacionales brutas se ubicaron en 48.562 millones de dólares al cierre del viernes 30.

Estas cifras corresponden al balance de octubre y no representan la posición actualizada del martes 3 de noviembre.

El comportamiento de las reservas es especialmente relevante porque constituye uno de los principales indicadores utilizados por los inversores para evaluar la capacidad de respuesta del Banco Central frente a eventuales presiones cambiarias.

En paralelo, las tasas de interés en pesos continúan siendo una variable determinante para las decisiones de inversión y cobertura.

Los rendimientos de los instrumentos del Tesoro, las condiciones de liquidez bancaria y las expectativas inflacionarias influyen sobre la demanda de moneda local y las alternativas de dolarización.

La situación regional también influye sobre los mercados

El escenario internacional agregó elementos de incertidumbre a la jornada.

En Brasil, el real volvió a mostrar debilidad frente al dólar, en medio de las expectativas sobre la política económica y monetaria después de las elecciones presidenciales.

La moneda estadounidense se aproximó a los 5,50 reales, mientras que la Bolsa brasileña operó con pérdidas.

La evolución del real tiene especial importancia para Argentina debido al peso de Brasil como socio comercial y a su influencia sobre la competitividad de las exportaciones nacionales.

Sin embargo, no puede atribuirse exclusivamente a los movimientos regionales el incremento del dólar oficial argentino, ya que también intervienen factores monetarios, comerciales y financieros internos.

Las expectativas para las próximas jornadas

El comienzo de noviembre dejó un escenario de mayor presión sobre los activos argentinos.

La suba del dólar oficial, el aumento del riesgo país y las pérdidas registradas durante la rueda reflejan la cautela de los operadores frente a las perspectivas económicas.

Durante los próximos días, el mercado seguirá especialmente atento a la evolución de las reservas internacionales, la demanda de divisas, los rendimientos de los instrumentos en pesos y las condiciones de financiamiento del Tesoro.

También será importante observar si el Banco Central logra mantener el saldo positivo de sus intervenciones cambiarias y si los bonos soberanos encuentran un nivel de estabilización después de las últimas bajas.

Por el momento, la jornada del martes dejó como principales referencias un dólar oficial de $1.570 para la venta y un riesgo país que alcanzó los 821 puntos básicos.

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA)