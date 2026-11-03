El Distrito del Conocimiento de Paraná comparte estas propuestas de innovación educativa en congresos y ferias, con actividades para distintas edades.

Paraná comparte sus experiencias de innovación educativa en congresos y ferias de la región.

La Municipalidad de Paraná, a través del Distrito del Conocimiento, presentó sus propuestas de alfabetización digital e innovación educativa en encuentros académicos y tecnológicos de la región. Las experiencias incluyen actividades para niños, adolescentes y adultos mayores, con metodologías adaptadas a las distintas etapas de la vida .

La participación en estos espacios permite compartir los proyectos desarrollados por los alumnos y las estrategias pedagógicas que se aplican para abordar desafíos ciudadanos mediante herramientas tecnológicas.

Propuestas para niños y adolescentes

Entre las iniciativas se encuentra Colonia Tech, un espacio de iniciación tecnológica en el que niños y niñas exploran nociones de lógica, robótica y programación mediante actividades lúdicas durante el receso de verano.

Por su parte, el Club Tech ofrece una trayectoria continua para niños y adolescentes, orientada a la creación de prototipos, el pensamiento computacional y el desarrollo de proyectos con impacto comunitario.

Recientemente, el equipo municipal participó en la expo Tendencias Tech, realizada en la Estación Belgrano de Santa Fe. Allí contó con un stand institucional donde exhibió algunas de las producciones de los alumnos de ambos programas.

Además, la metodología pedagógica del Club Tech fue presentada en el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial, donde se difundió el trabajo territorial del Distrito del Conocimiento.

Herramientas digitales para adultos mayores

A estas experiencias se sumó el Círculo Tech, una propuesta municipal destinada especialmente a adultos mayores que comenzó a desarrollarse en octubre.

La iniciativa busca reducir la brecha digital y favorecer el uso cotidiano de herramientas como el teléfono celular y la computadora. Sus actividades apuntan a fortalecer la autonomía digital y la inclusión ciudadana de quienes participan.

Intercambio de experiencias en las JADICC

Esta semana, el equipo técnico del Distrito del Conocimiento participa en la edición 2026 de las Jornadas Argentinas de Didáctica de las Ciencias de la Computación (JADICC), organizadas en la sede de Concepción del Uruguay de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

En ese marco, Luisina Pocay, Juan Pablo Amarillo y Juliana Gericke brindaron el taller virtual “Del territorio al código: diseñar desafíos ciudadanos con micro”. La actividad estuvo enfocada en las dinámicas utilizadas para abordar problemáticas locales a través de la programación.

La participación municipal también incluyó la exposición presencial “Paraná 2030 en código: pensamiento computacional con micro en el grupo Carpinchos”.

Las personas interesadas en conocer las próximas convocatorias y novedades del Distrito del Conocimiento pueden consultar las redes sociales y los canales oficiales de la Municipalidad de Paraná.