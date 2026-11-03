Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná comparte sus experiencias de innovación educativa en congresos y ferias de la región

El Distrito del Conocimiento de Paraná comparte estas propuestas de innovación educativa en congresos y ferias, con actividades para distintas edades.

3 de noviembre 2026 · 18:18hs
Paraná comparte sus experiencias de innovación educativa en congresos y ferias de la región.

Paraná comparte sus experiencias de innovación educativa en congresos y ferias de la región.

La Municipalidad de Paraná, a través del Distrito del Conocimiento, presentó sus propuestas de alfabetización digital e innovación educativa en encuentros académicos y tecnológicos de la región. Las experiencias incluyen actividades para niños, adolescentes y adultos mayores, con metodologías adaptadas a las distintas etapas de la vida.

La participación en estos espacios permite compartir los proyectos desarrollados por los alumnos y las estrategias pedagógicas que se aplican para abordar desafíos ciudadanos mediante herramientas tecnológicas.

Propuestas para niños y adolescentes

Entre las iniciativas se encuentra Colonia Tech, un espacio de iniciación tecnológica en el que niños y niñas exploran nociones de lógica, robótica y programación mediante actividades lúdicas durante el receso de verano.

Por su parte, el Club Tech ofrece una trayectoria continua para niños y adolescentes, orientada a la creación de prototipos, el pensamiento computacional y el desarrollo de proyectos con impacto comunitario.

Recientemente, el equipo municipal participó en la expo Tendencias Tech, realizada en la Estación Belgrano de Santa Fe. Allí contó con un stand institucional donde exhibió algunas de las producciones de los alumnos de ambos programas.

Además, la metodología pedagógica del Club Tech fue presentada en el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial, donde se difundió el trabajo territorial del Distrito del Conocimiento.

Herramientas digitales para adultos mayores

A estas experiencias se sumó el Círculo Tech, una propuesta municipal destinada especialmente a adultos mayores que comenzó a desarrollarse en octubre.

La iniciativa busca reducir la brecha digital y favorecer el uso cotidiano de herramientas como el teléfono celular y la computadora. Sus actividades apuntan a fortalecer la autonomía digital y la inclusión ciudadana de quienes participan.

Intercambio de experiencias en las JADICC

Esta semana, el equipo técnico del Distrito del Conocimiento participa en la edición 2026 de las Jornadas Argentinas de Didáctica de las Ciencias de la Computación (JADICC), organizadas en la sede de Concepción del Uruguay de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

En ese marco, Luisina Pocay, Juan Pablo Amarillo y Juliana Gericke brindaron el taller virtual “Del territorio al código: diseñar desafíos ciudadanos con micro”. La actividad estuvo enfocada en las dinámicas utilizadas para abordar problemáticas locales a través de la programación.

La participación municipal también incluyó la exposición presencial “Paraná 2030 en código: pensamiento computacional con micro en el grupo Carpinchos”.

Las personas interesadas en conocer las próximas convocatorias y novedades del Distrito del Conocimiento pueden consultar las redes sociales y los canales oficiales de la Municipalidad de Paraná.

Paraná Innovación Conocimiento
Noticias relacionadas
Paraná: inauguraron un nuevo consultorio odontológico en centro de jubilados.

Paraná: inauguraron un nuevo consultorio odontológico en centro de jubilados

Habrá una nueva jornada del programa La Justicia va a los Barrios en Paraná.

La Justicia va a los Barrios realizará una nueva jornada en Paraná

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná.

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos, Cristian Paduán. 

Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

Ver comentarios

Lo último

Diputados del PJ reclamó soluciones urgentes ante la falta de prestación de la OSER

Diputados del PJ reclamó "soluciones urgentes" ante la falta de prestación de la OSER

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford

Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford

Ultimo Momento
Diputados del PJ reclamó soluciones urgentes ante la falta de prestación de la OSER

Diputados del PJ reclamó "soluciones urgentes" ante la falta de prestación de la OSER

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford

Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford

Agustín Asmu quedó eliminado en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Agustín Asmu quedó eliminado en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El dólar oficial subió a 1.570 pesos y el riesgo país alcanzó los 821 puntos

El dólar oficial subió a 1.570 pesos y el riesgo país alcanzó los 821 puntos

Policiales
Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Causa Daniel Rosatelli: detienen en un campo a un prófugo por narcotráfico

Causa Daniel Rosatelli: detienen en un campo a un prófugo por narcotráfico

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Diputados del PJ reclamó soluciones urgentes ante la falta de prestación de la OSER

Diputados del PJ reclamó "soluciones urgentes" ante la falta de prestación de la OSER

Paraná comparte sus experiencias de innovación educativa en congresos y ferias de la región

Paraná comparte sus experiencias de innovación educativa en congresos y ferias de la región

Entre Ríos y el Conicet acordaron un relevamiento para conocer el potencial minero provincial

Entre Ríos y el Conicet acordaron un relevamiento para conocer el potencial minero provincial

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

OSER cuestionó a Federación Médica y argumentó errores de facturación

OSER cuestionó a Federación Médica y argumentó errores de facturación

Dejanos tu comentario