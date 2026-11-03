Entre Ríos y el Conicet acordaron un relevamiento minero con una inversión de casi 190 millones de pesos para estudiar recursos y orientar inversiones.

Entre Ríos y el Conicet acordaron un relevamiento para conocer el potencial minero provincial.

El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Daniel Salamone, firmaron un convenio de asistencia técnica para realizar un relevamiento geológico y minero en distintas regiones entrerrianas. La iniciativa permitirá identificar y caracterizar materias primas, conocer sus propiedades y evaluar sus posibles aplicaciones en la industria, la construcción y la infraestructura.

De la firma también participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata; y el integrante del Directorio del Conicet en representación de los organismos de ciencia y tecnología, Walter Sione.

El proyecto contempla una inversión de 189.917.371,90 pesos, financiada con recursos del Fondo Minero de Entre Ríos, creado por la Ley provincial Nº 10.158. Es la primera vez que la provincia utiliza este fondo para financiar una investigación científica destinada a conocer y desarrollar su potencial minero.

Ciencia y desarrollo productivo en Entre Ríos

Tras la firma, Frigerio destacó el aporte de los investigadores y las posibilidades que abre el acuerdo. “El conocimiento que nuestros investigadores han construido durante años es un activo estratégico para Entre Ríos. Este convenio con el Conicet nos permitirá profundizar el conocimiento sobre nuestros recursos minerales e identificar nuevas oportunidades de desarrollo productivo”, sostuvo.

“Estamos convencidos de que la articulación entre ciencia y producción puede traducirse en nuevas industrias, más empresas entrerrianas y más trabajo para nuestra gente”, agregó.

Por su parte, Bernaudo señaló que el convenio permitirá contar con un ordenamiento de los recursos mineros respaldado por información científica. “Es un paso muy importante, tanto para las inversiones que puedan generarse como cualquier otra actividad de desarrollo”, afirmó.

El ministro también destacó el trabajo de la Dirección de Minería provincial, a cargo de Ricardo Iturriza, desde donde se generaron las bases del estudio. Según expresó, el funcionario aportó su experiencia profesional en los sectores público y privado para poner en valor la importancia estratégica de la iniciativa.

Información para planificar inversiones

Salamone remarcó que conocer los recursos disponibles es una condición para el desarrollo. “A través de este convenio, el Conicet aportará conocimiento científico para identificar y caracterizar las materias primas minerales de Entre Ríos, generando información pública, rigurosa y de calidad que permita planificar futuras inversiones”, manifestó.

El presidente del organismo precisó que el trabajo estará a cargo de especialistas del Centro de Investigaciones Científicas y de Transferencia de Tecnología a la Producción (Cicyttp).

“Nuestro objetivo compartido es que el conocimiento se transforme en oportunidades de desarrollo productivo, empleo y valor agregado local, con una mirada sustentable y de cuidado del ambiente”, añadió.

Ernesto Brunetto, investigador del Conicet y responsable del Laboratorio de Geología de Llanuras del Cicyttp, también valoró el alcance del acuerdo. “Es un hito muy importante la firma de este convenio porque permitirá poner al día el estado de investigaciones que nosotros venimos desarrollando desde nuestro trabajo cotidiano, pero a su vez con una proyección aplicada para un interés especial de la provincia”, sostuvo.

El especialista destacó, además, la posibilidad de abordar la actividad minera desde distintas disciplinas, con investigaciones sobre aspectos ambientales, innovación de materiales y reúso de los productos de la minería.

Perforaciones y materiales bajo estudio

El relevamiento incluirá arenas silíceas, arcillas, limos, calizas, yeso, basaltos, areniscas y cantos rodados, entre otros materiales. Se realizarán al menos 22 perforaciones exploratorias, con una extensión acumulada de 700 metros, distribuidas en distintas regiones entrerrianas.

Los trabajos se organizarán en seis etapas y abarcarán sectores de Diamante, Paraná, Victoria, Nogoyá, Islas del Ibicuy, La Paz, Federal, Villaguay, San Salvador, Federación y Concordia.

Como resultado, se elaborará una base de datos geológicos y mineros con información técnica estandarizada y cartografía. Esa herramienta servirá para orientar políticas públicas, evaluar posibilidades de aprovechamiento e identificar oportunidades de inversión e industrialización.

La viabilidad comercial y económica de los recursos dependerá de los resultados del estudio y de las evaluaciones posteriores.