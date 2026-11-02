Uno Entre Rios | La Provincia | Escuela

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Un grupo de padres de estudiantes de la Escuela 25 de Mayo denunció públicamente presuntos hechos reiterados de bullying, violencia y discriminación.

2 de noviembre 2026 · 14:47hs
Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Padres de estudiantes de la Escuela N° 2 25 de Mayo de Paraná aseguran que sus hijos sufren agresiones físicas y verbales desde hace meses. Señalan la falta de respuestas de las autoridades y advierten sobre situaciones de discriminación hacia alumnos neurodivergentes.

Un grupo de padres y familias de estudiantes de la Escuela 25 de Mayo de Paraná denunció públicamente presuntos hechos reiterados de bullying, violencia y discriminación dentro del establecimiento. Según expresaron en un comunicado, las situaciones se mantienen desde hace meses y afectan la seguridad y el bienestar de sus hijos.

LEER MÁS: Denuncian a estudiantes de la Escuela del Centenario por bullying

De acuerdo con la presentación, los alumnos habrían sufrido agresiones físicas y verbales, amenazas y episodios de discriminación por parte de otro estudiante. Las familias sostienen que los hechos fueron planteados en reuniones y quedaron registrados en actas, pero consideran que las respuestas de las autoridades escolares no fueron suficientes.

Cuestionamientos a la dirección escolar

Los padres cuestionaron el accionar de la dirección y señalaron que algunas de las situaciones denunciadas habrían sido minimizadas con el argumento de que “los niños son niños, se pelean y se buscan para jugar”.

Frente a esa postura, reclamaron que se evalúe la gravedad de los episodios y se adopten medidas concretas para evitar nuevas agresiones y garantizar la integridad física y emocional de los estudiantes.

Inclusión

Otro de los puntos señalados en el documento es la situación de estudiantes con autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Las familias advirtieron sobre los efectos de la violencia y la exclusión en estos alumnos y consideraron insuficientes los talleres de convivencia que se realizan en la institución.

En ese sentido, plantearon la necesidad de implementar un programa integral de inclusión, con capacitación y herramientas específicas para docentes, estudiantes y el conjunto de la comunidad educativa.

Intervención

El colectivo también cuestionó la falta de respuestas que, según afirmó, recibió del Consejo Departamental de Educación del CGE tras acudir a distintas instancias en busca de soluciones.

Entre sus principales solicitudes, las familias reclamaron la intervención del Consejo General de Educación y de los organismos competentes, la aplicación de los protocolos de protección de niños, niñas y adolescentes y la adopción de medidas inmediatas para resguardar a los estudiantes afectados.

“Las escuelas deben ser espacios seguros de aprendizaje y contención”, expresaron en el comunicado difundido por el colectivo de padres y familias de Paraná.

El establecimiento señalado es la Escuela 25 de Mayo, ubicada en la esquina de Monte Caseros y Gualeguaychú. Las situaciones descriptas y los cuestionamientos a las autoridades corresponden a la denuncia pública de las familias.

Escuela Bullying Padres familias Paraná
Noticias relacionadas
Los padres de las alumnas mostraron su enojo ante las autoridades de la escuela ubicada en la Autovía 14.

Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

Una escuela de Paraná une poesía y solidaridad con un proyecto abierto al barrio.

Una escuela de Paraná une poesía y solidaridad con un proyecto abierto al barrio

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos, Cristian Paduán. 

Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Ver comentarios

Lo último

La chicana del CM de Patronato a Alberto Samid

La chicana del CM de Patronato a Alberto Samid

Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales

Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales

Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

Ultimo Momento
La chicana del CM de Patronato a Alberto Samid

La chicana del CM de Patronato a Alberto Samid

Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales

Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales

Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

Patronato empató con Atlético de Rafaela y mantuvo la categoría

Patronato empató con Atlético de Rafaela y mantuvo la categoría

Pre Cosquín 2027: Gualeguaychú eligió a sus representantes para la instancia nacional

Pre Cosquín 2027: Gualeguaychú eligió a sus representantes para la instancia nacional

Policiales
Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Narcotráfico: seguirán presos dos hombres descubiertos con más de un kilo de cocaína en la Ruta 12

Narcotráfico: seguirán presos dos hombres descubiertos con más de un kilo de cocaína en la Ruta 12

Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Se realizará una convocatoria para personas interesadas en adoptar

Se realizará una convocatoria para personas interesadas en adoptar

Paritarias: el gobierno convocó a los gremios docentes

Paritarias: el gobierno convocó a los gremios docentes

Dejanos tu comentario