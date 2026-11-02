Padres de estudiantes de la Escuela N° 2 25 de Mayo de Paraná aseguran que sus hijos sufren agresiones físicas y verbales desde hace meses. Señalan la falta de respuestas de las autoridades y advierten sobre situaciones de discriminación hacia alumnos neurodivergentes.
Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria
Un grupo de padres de estudiantes de la Escuela 25 de Mayo denunció públicamente presuntos hechos reiterados de bullying, violencia y discriminación.
Un grupo de padres y familias de estudiantes de la Escuela 25 de Mayo de Paraná denunció públicamente presuntos hechos reiterados de bullying, violencia y discriminación dentro del establecimiento. Según expresaron en un comunicado, las situaciones se mantienen desde hace meses y afectan la seguridad y el bienestar de sus hijos.
LEER MÁS: Denuncian a estudiantes de la Escuela del Centenario por bullying
De acuerdo con la presentación, los alumnos habrían sufrido agresiones físicas y verbales, amenazas y episodios de discriminación por parte de otro estudiante. Las familias sostienen que los hechos fueron planteados en reuniones y quedaron registrados en actas, pero consideran que las respuestas de las autoridades escolares no fueron suficientes.
Cuestionamientos a la dirección escolar
Los padres cuestionaron el accionar de la dirección y señalaron que algunas de las situaciones denunciadas habrían sido minimizadas con el argumento de que “los niños son niños, se pelean y se buscan para jugar”.
Frente a esa postura, reclamaron que se evalúe la gravedad de los episodios y se adopten medidas concretas para evitar nuevas agresiones y garantizar la integridad física y emocional de los estudiantes.
Inclusión
Otro de los puntos señalados en el documento es la situación de estudiantes con autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Las familias advirtieron sobre los efectos de la violencia y la exclusión en estos alumnos y consideraron insuficientes los talleres de convivencia que se realizan en la institución.
En ese sentido, plantearon la necesidad de implementar un programa integral de inclusión, con capacitación y herramientas específicas para docentes, estudiantes y el conjunto de la comunidad educativa.
Intervención
El colectivo también cuestionó la falta de respuestas que, según afirmó, recibió del Consejo Departamental de Educación del CGE tras acudir a distintas instancias en busca de soluciones.
Entre sus principales solicitudes, las familias reclamaron la intervención del Consejo General de Educación y de los organismos competentes, la aplicación de los protocolos de protección de niños, niñas y adolescentes y la adopción de medidas inmediatas para resguardar a los estudiantes afectados.
“Las escuelas deben ser espacios seguros de aprendizaje y contención”, expresaron en el comunicado difundido por el colectivo de padres y familias de Paraná.
El establecimiento señalado es la Escuela 25 de Mayo, ubicada en la esquina de Monte Caseros y Gualeguaychú. Las situaciones descriptas y los cuestionamientos a las autoridades corresponden a la denuncia pública de las familias.