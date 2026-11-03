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Luis Caputo anunció un plan de alivio impositivo para empresas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un plan de alivio impositivo para empresas. También propuso que las provincias eliminen el impuesto a los sellos.

3 de noviembre 2026 · 18:56hs
Luis Caputo anunció un plan de alivio impositivo para empresas.

Luis Caputo anunció un plan de alivio impositivo para empresas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una serie de medidas de alivio impositivo para pymes y lanzó una propuesta para que las provincias eliminen el impuesto a los sellos.

Asimismo, confirmó que habrá una línea especial de crédito del Banco Nación para incentivar la compra de automóviles y volvió a rechazar las propuestas de devaluación para que la economía recupere competitividad.

El ministro de Economía habló en la apertura de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires.

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Las medidas anunciadas por Luis Caputo

* Suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027. “La idea es que esto les de margen para ordenar sus cuentas”, indicó Caputo a los industriales que lo escuchaban.

* Extensión del plan de 18 cuotas sobre deudas con ARCA. Ahora se podrán incluir las deudas al 31 de octubre (antes eran al 30 de junio).

* Las pymes podrán utilizar el 100% del saldo a favor por exportación o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. El ministro sostuvo que este beneficio “también se hará con un porcentaje para las grandes empresas”.

“Esto mejorará la caja y el manejo financiero de las empresas y será un gran paso hacia la implementación de una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA”, añadió el ministro.

A través del Banco Nación se otorgarán créditos a plazos de 3 a 5 años, a una tasa fija del orden del 20%, para la compra de automóviles cero kilómetros. “No es un plan platita, es darle una solución a algo que tardará en llegar. Aliviar el costo financiero es más relevante que cualquier otra cosa”, subrayó Caputo.

Más aspectos de la presentación

En otro orden, Caputo anunció que el Gobierno les propondrá a las provincias la eliminación del impuesto a los sellos. La iniciativa alcanzará a las jurisdicciones que están adheridas al RIGI y al REOR (Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas). La propuesta consiste en la eliminación del impuesto y, a cambio, el Estado nacional les abonará el 50% de esa recaudación a modo de compensación.

Caputo también rechazó el martes las opiniones de quienes aconsejan al Gobierno nacional modificar el tipo de cambio para dinamizar la economía y dio detalles de la hoja de ruta que llevará adelante para ganar competitividad.

Asimismo, el ministro puntualizó que uno de los motivos principales del actual estancamiento es la “incertidumbre política” que genera que los bancos frenen el otorgamiento de créditos dado el temor a que la tasa de interés se dispare luego de las elecciones de 2027.

“Vamos a bajar el costo argentino como se debe, no con devaluaciones. Cuando veo a colegas hablar de esto, los veo con una miopía preocupante”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

Luis Caputo plan Empresas
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