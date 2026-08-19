Adrián Bruffal rompió el silencio: "Patronato no va a descender"

El presidente de Patronato, Adrián Bruffal, transmitió un mensaje de tranquilidad al Pueblo Rojinegro. “Estamos con ánimo de dar pelea”, afirmó.

El presidente de Patronato, Adrián Bruffal, rompió el silencio luego de la dura derrota ante Colón de Santa Fe y de los episodios de violencia que se produjeron tras el partido, cuando jugadores, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes fueron agredidos y amenazados al regresar de Santa Fe al estadio Grella.

“Estamos tristes, como todo hincha de Patronato, y tratando de encarar la situación, pero con mucho ánimo de dar pelea”, expresó Bruffal, en diálogo con El Once. Reconoció que los malos resultados golpearon a todos los sectores de la institución y que los hechos violentos profundizaron el malestar. Sin embargo, pidió confianza para afrontar el tramo final del campeonato.

“Lo que le diría hoy al hincha, que crea en este equipo, que crea en que vamos a revertir la situación”, manifestó. Y fue contundente frente al temor que comenzó a instalarse por la posición del equipo en la tabla: “Que se quede tranquilo el hincha que Patronato no va a descender”.

Repudió los hechos de violencia en el estadio Grella

La crisis deportiva quedó momentáneamente relegada por la gravedad de los incidentes registrados después del encuentro frente a Colón. Bruffal diferenció esos hechos de la vida institucional y sostuvo que quienes participaron de las agresiones no representan al socio ni al verdadero simpatizante de Patronato.

“La directiva del club y el socio del club están ajenos a esta situación de violencia que no es parte de la vida institucional de nuestro querido club”, remarcó.

Luego de los episodios intervino la Justicia y se adoptaron medidas preventivas. El dirigente explicó que habrá presencia policial en los lugares de entrenamiento y en el estadio, mientras que algunos futbolistas también contarán con custodia en sus domicilios. Además, confirmó que las personas identificadas por los incidentes tendrán prohibido el ingreso a las instalaciones de la institución. “Eso ya está. Eso es por protocolo”, respondió al ser consultado sobre las prohibiciones de acceso.

Bruffal manifestó su deseo de que el episodio no vuelva a repetirse. “Ojalá que Dios quiera que esto termine acá, por el bien de todos, por el bien del club, por el bien de los jugadores, por el bien de la gente y sea un mal trago, un mal momento vivido nada más”, sostuvo.

Durante el fin de semana, la dirigencia mantuvo reuniones con el plantel, el cuerpo técnico y las autoridades policiales. El presidente destacó la actitud de los futbolistas ante un escenario marcado por la presión deportiva y la preocupación por la seguridad.

“Hemos dado una muestra de madurez suficiente como para salir adelante de esta situación y la verdad es que a los chicos los veo muy bien”, señaló. También aseguró que ningún jugador manifestó temor a volver a competir: “Están dolidos como nosotros por la situación que estamos atravesando y lo veo a todos muy comprometidos con revertir esta situación lo más rápido posible”.

Respaldo a Marcelo Candia

La continuidad de Marcelo Candia también quedó bajo análisis por la extensa racha sin victorias. Sin embargo, Bruffal descartó que la dirigencia haya perdido la confianza en el entrenador y aseguró que mantiene contacto permanente con él.

“Con Marcelo hablamos todos los días. Marcelo cuenta con el respaldo de los dirigentes y también con el respaldo de todos los jugadores”, afirmó.

El presidente recordó además que Candia asumió en momentos complejos y valoró su compromiso con la institución. “Marcelo, en los momentos difíciles del club, se puso el buzo y sacó adelante el club. Hoy el club no le puede dar la espalda por esta racha”, expresó.

En ese sentido, ratificó su confianza tanto en el entrenador como en el plantel: “Nosotros estamos seguros de Marcelo y estamos seguros de todo el plantel”.

Confiado en la recuperación de Patronato

Bruffal también encontró argumentos futbolísticos para sostener su optimismo. Destacó la cantidad de situaciones de gol generadas por el equipo y reconoció que el principal déficit está en la eficacia.

“Patronato crea muchas situaciones de gol, lamentablemente por cuestiones no la podemos embocar. Esto se va a revertir. Estaríamos realmente preocupados si nuestro equipo no genera situaciones de gol”, analizó.

Patronato, en caída libre: suma 11 partidos sin ganar y quedó en zona de descenso.

Como respaldo de su postura, señaló que Patronato logró ponerse en ventaja en siete de los últimos 11 partidos, dejando en claro que el problema no estaría únicamente en la generación de juego, sino en la capacidad para sostener esas ventajas y convertir las oportunidades.

Adrián Bruffal habló sobre su problema de salud

Bruffal también explicó las razones de su menor presencia pública durante los últimos meses, situación que había generado cuestionamientos y distintas interpretaciones. El presidente reconoció que un problema de salud limitó su actividad y que no comunicó oportunamente la situación.

“En lo personal he pasado un proceso bastante complicado de salud y eso ha hecho que tal vez se malinterpreten algunas cuestiones que tienen que ver con la no presencia mía en la cancha”, explicó.

Según detalló, el problema coronario comenzó en diciembre de 2025, fue confirmado entre marzo y abril de este año y la semana pasada fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le implantaron un desfibrilador. “Tal vez hemos tenido la culpa o fundamentalmente he tenido la culpa de no salir a aclarar qué es lo que realmente pasaba”, admitió.

Adrián Bruffal, presidente de Patronato. UNOER/ Alan Barbosa

El titular rojinegro destacó, de todos modos, el trabajo del resto de la comisión directiva durante su ausencia y aseguró que la institución continuó funcionando con normalidad.

Así, en medio de la crisis deportiva, los incidentes y la incertidumbre por el futuro, Bruffal salió públicamente a respaldar a Candia, al plantel y a la conducción institucional. El mensaje fue claro: Patronato debe levantarse dentro de la cancha y, según la máxima autoridad del club, todavía hay confianza para evitar el descenso.