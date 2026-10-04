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Migraña: tres de cada cuatro personas que la padecen son mujeres

Una de cada 13 mujeres sufre ataques de migraña desencadenados por cambios hormonales durante su ciclo menstrual.

4 de octubre 2026 · 22:31hs
Migraña: tres de cada cuatro personas que la padecen son mujeres.

Migraña: tres de cada cuatro personas que la padecen son mujeres.

La migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor pulsátil intenso o una sensación pulsante generalmente de un solo lado, a menudo, suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a la luz y al sonido, los ataques de migraña pueden durar de horas a días y el dolor puede ser tan intenso que interfiere en tus actividades diarias.

“Casi todos tuvimos un dolor de cabeza en algún momento de nuestra vida, pero la migraña o jaqueca no es un simple dolor. Es uno muy fuerte que suele aparecer en la pubertad y afecta sobre todo a personas de entre 20 y 40 años. A su vez, de cada cuatro migrañosos, tres son mujeres, dada la influencia de las hormonas”, precisó el Dr. Daniel Gestro (M.N. 97.150), de la División Neurología del Hospital de Clínicas.

Asimismo, añadió: "Cuestiones como el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia o tomar pastillas anticonceptivas pueden despertar o empeorar las crisis. Además, aunque hay una tendencia genética a sufrirlas, existen otros “disparadores”: los cambios bruscos de temperatura (como los días de mucho calor), las luces muy brillantes, los ruidos fuertes y los olores intensos (como perfumes o sahumerios)”.

De acuerdo con la Society for Women’s Health Research, 3 de cada 4 personas que viven con migraña son mujeres y 1 de cada 13 mujeres sufre ataques de migraña desencadenados por cambios hormonales durante su ciclo menstrual, según señaló un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

¿Cómo reconocer una migraña?

"Los síntomas más frecuentes son un dolor muy fuerte, casi siempre de un solo lado de la cabeza, que puede durar desde unas horas hasta tres días. Suele venir acompañado de náuseas y vómitos, molestia extrema a la luz o a los ruidos y, en algunos casos, antes de que empiece el dolor, el famoso fenómeno de “aura”: ver luces raras, sentir hormigueos en el cuerpo o hasta tener dificultad para hablar”, explicó el neurólogo.

En tanto, indicó que se debe consultar con un especialista cuando “el dolor es repentino y severo, si afecta siempre un mismo lado de la cabeza, si se asocia con dolor localizado en un ojo o si está precedido por trastornos visuales, sensación de hormigueos en alguna parte del cuerpo o dificultades en el habla (aura), así como también si se presentan confusión o desmayos, o si empeora en frecuencia o duración, o si interfiere en la actividad diaria”.

“Si duele la cabeza más de 5 veces al mes, hay que consultar. Existen tratamientos preventivos para bajar la intensidad y la cantidad de ataques”, advirtió el especialista y señaló: "Cuando nos duele mucho, es normal querer tomar analgésicos de venta libre. Pero se debe tener cuidado con abusar de estas pastillas (tomarlas más de 10 días al mes) porque pueden empeorar el problema y generar más dolor. Un neurólogo puede indicar medicamentos especiales que cortan el dolor de raíz, evitando que la persona se vuelva dependiente de los calmantes”.

Recomendaciones para prevenir migrañas

  • Realizar actividad física aeróbica (como caminar, trotar o andar en bici) al menos cuatro veces por semana, durante unos 40 minutos.
  • Evitar los ayunos prolongados y mantener horarios regulares de alimentación.
  • Evitar la exposición a temperaturas muy altas y a estímulos sensoriales intensos, como luces brillantes, ruidos fuertes o aromas penetrantes.
  • Que la persona lleve un “diario” o calendario anotando cuándo le duele la cabeza, cuánto le dura y qué hizo o comió antes.
  • Respetar las horas de sueño y mantener horarios regulares de descanso.

Migraña Mujeres personas
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