Con el 99,44% de las secciones escrutadas en Brasil, el candidato del Partido Liberal obtuvo el 47,14% de los votos, frente al 45,03% del actual mandatario.

Brasil irá a balotaje: Flavio Bolsonaro superó a Lula en una primera vuelta muy reñida.

Brasil definirá a su próximo presidente en un balotaje entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, luego de una primera vuelta marcada por la polarización y una ajustada diferencia entre los dos principales candidatos.

Con el 99,44% de las secciones electorales escrutadas, el postulante del Partido Liberal (PL) se ubicó en primer lugar con 55,9 millones de votos, equivalentes al 47,14% de los sufragios. El actual mandatario, representante del Partido de los Trabajadores (PT), alcanzó los 53,4 millones de votos, con el 45,03%.

La Justicia Electoral confirmó que ambos competirán en la segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre. Bolsonaro quedó a las puertas de una victoria en primera vuelta, que habría conseguido si superaba el 50% de los votos válidos.

Durante las primeras horas del escrutinio, el candidato opositor llegó a superar el 51% de los sufragios y parecía encaminarse a una victoria contundente. Sin embargo, a medida que avanzó el recuento, Lula logró reducir la diferencia y aseguró su lugar en la instancia definitiva.

La participación electoral rondó el 79%, con 124,6 millones de votantes sobre un padrón de casi 159 millones de personas. La abstención alcanzó los 33,2 millones de electores.

Los otros diez candidatos presidenciales quedaron relegados. El tercero, el escritor Augusto Cury, no llegó al 3% de los votos, mientras que el conjunto de los postulantes restantes no alcanzó el 8% del total.

Bolsonaro llamó a votar por un cambio y Lula se mostró confiado

La contienda estuvo atravesada por una fuerte polarización política. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia por su participación en la tentativa de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022, convocó a los votantes a respaldar una transformación política.

"Brasil no aguanta más", sostuvo el candidato opositor al llamar a elegir "un cambio".

Lula, por su parte, emitió su voto en una escuela de São Bernardo do Campo, en el cordón industrial de São Paulo, donde inició su trayectoria política. "Ya veremos qué tipo de Brasil escogió el pueblo. Estoy con mucha confianza", expresó el mandatario.

Además de elegir presidente, los casi 159 millones de electores habilitados participaron en la renovación de cargos legislativos y ejecutivos en todo el país. Se votaron gobernadores, dos senadores por estado, las 513 bancas de la Cámara de Diputados y los representantes de las asambleas legislativas estatales.

El Partido Liberal ya suma 16 senadores

El Partido Liberal, la fuerza política de Flávio Bolsonaro, se posiciona como uno de los principales protagonistas de la renovación parlamentaria. Hasta el momento, obtuvo 16 de las 54 bancas del Senado que se encuentran en disputa, aunque solo se definieron 25 escaños.

El Partido de los Trabajadores, la agrupación de Lula, todavía no consiguió representación entre las bancas adjudicadas.

Detrás del PL se ubican el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Novo y el Partido Socialista Brasileño, con dos escaños cada uno. El Partido Progresista, Republicanos y União obtuvieron una banca por fuerza.

En la Cámara de Diputados se renuevan los 513 integrantes del cuerpo, mientras que en el Senado se eligen 54 de los 81 representantes, equivalentes a dos tercios de la cámara alta.

La composición definitiva del Congreso será un factor clave para el próximo gobierno, en un escenario de marcada división política y con dos proyectos enfrentados que volverán a medirse en las urnas.

Brasil no elige un presidente en primera vuelta desde 1994

La definición electoral en segunda vuelta forma parte de una tendencia que se mantiene desde hace más de tres décadas. Ningún presidente brasileño logró imponerse en primera vuelta desde 1994, cuando Fernando Henrique Cardoso obtuvo el 54,3% de los votos y derrotó a Lula, que alcanzó el 27%.

Desde entonces, las siete elecciones presidenciales celebradas en el país requirieron una segunda instancia para definir al ganador.

La legislación brasileña establece que un candidato debe superar el 50% de los votos válidos para consagrarse presidente en primera vuelta. Si ninguno alcanza ese umbral, los dos postulantes más votados deben enfrentarse en un balotaje.

Lula se impone entre los brasileños que votaron en el exterior

Los primeros resultados del voto en el extranjero mostraron una ventaja para el actual presidente. Con el 62,92% de las urnas escrutadas, Lula se imponía en 59 países, mientras que Flávio Bolsonaro lideraba en 28.

La participación de los brasileños residentes fuera del país fue del 40,10%, frente a una abstención del 59,90%, según los datos difundidos por el Tribunal Superior Electoral.

Casi un millón de ciudadanos estaban habilitados para sufragar en 186 ciudades de 134 países. La mayor concentración de votantes se registró en Estados Unidos, Portugal y Japón.

Aunque el voto exterior representa una porción reducida del electorado total, los resultados reflejan una distribución geográfica diferente de las preferencias políticas y consolidan una ventaja de Lula entre los brasileños residentes en el extranjero.

Con el balotaje del 25 de octubre como horizonte, Brasil se encamina a una nueva definición presidencial entre dos figuras que representan proyectos políticos antagónicos, en una elección que volverá a poner a prueba la capacidad de ambas fuerzas para ampliar sus apoyos.