Con gol del juvenil Ramiro Hernandes sobre el final, el Pirata festejó en el Mario Alberto Kempes y trepó, momentaneamente, a la cima de la zona A.

La provincia de Córdoba se paralizó por la disputa del clásico más importante de la ciudad, que tuvo como protagonistas a Talleres y Belgrano, en el estadio Mario Alberto Kempes. La cita fue correspondiente al partido interzonal de la fecha 11 del Torneo Clausura. El Pirara se impuso por 1-0 sobre la hora.

La primera ocasión clara fue para la T. Pese a que el ritmo lo manejaba el Pirata, Rick Lima se metió en el área desde la derecha y sacó un remate rasante que exigió al arquero Manuel Vicentini a estirarse y tocar la pelota con la punta de sus dedos. El guardameta logró desviar la trayectoria y el balón se estrelló en el palo.

El encuentro continuó con la tónica intensa, aunque la imprecisión en los últimos metros evitó que existieran más ocasiones claras. Recién a los 36 minutos, la presión alta de Belgrano dejó mano a mano a Lucas Passerini con el arquero Ezequiel Unsain, pero el delantero quiso ser generoso y le cedió la pelota a Emiliano Rigoni, quien no pudo definir ante la salida rápida del guardameta.

El inicio del complemento tuvo a un Talleres dominador. A diferencia de la primera etapa, la T se hizo con el dominio de la pelota en los primeros minutos y se acercó con peligro al arco defendido por Vicentini, pero el cero continuó sin romperse.

A los 35 minutos del segundo tiempo, el juvenil de Talleres Giovanni Baroni ingresó y se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área: sacó un zurdazo que hizo volar a Vicentini y estrelló el balón en el travesaño.

Poco tiempo después, una contra comandada por Juan Velazquez tras un córner favorable a Talleres dejó a Ramiro Hernandes de cara al gol: el juvenil no dudó y estableció el 1-0 favorable a Belgrano a los 41 minutos.

Belgrano le ganó 1-0 a Talleres sobre la hora y se quedó con una nueva edición del clásico cordobés

Belgrano ganó el clásico en el Mario Alberto Kempes

Ambos conjuntos atraviesan diferentes realidades. Los dirigidos por Omar De Felippe marchan en el último puesto de la Zona A junto a Central Córdoba de Santiago del Estero y prácticamente ya no tienen aspiraciones de clasificarse a los octavos de final de los playoffs del Clausura ni tampoco a la Sudamericana 2027. El mal ciclo de Jorge Sampaoli condicionó el andar del cuadro de Barrio Jardín que además necesita sumar unidades para no complicarse con los promedios en la próxima temporada.

Distinto es el paso de los de Ricardo Zielinski, que más allá de algunos altibajos, todavía defienden el título de campeón del Apertura, están firmes en línea de ingreso a octavos del Clausura y hasta sueñan con dar batalla en la Anual hasta las últimas consecuencias. Por haber sido campeón del torneo anterior, los de Barrio Alberdi ya sellaron su participación en la próxima Libertadores 2027, mientras que además disputarán el Trofeo de Campeones contra el ganador del Clausura el sábado 19 de diciembre en el estadio Kempes.