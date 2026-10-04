Un joven fue detenido con una tumbera en La Paz

Un joven de 19 años fue detenido en La Paz con una pistola casera y una vaina servida, mientras otros tres jóvenes fueron identificados.

Un joven de 19 años fue detenido y otros tres identificados este domingo en el barrio Puerto Márquez de La Paz, luego de que un vecino alertara sobre un grupo de personas y un presunto disparo de arma de fuego. Durante el procedimiento, la Policía le secuestró una pistola de fabricación casera -también llamadas tumberas- que tenía una vaina servida en su interior.

Según se informó desde la Jefatura Departamental La Paz de Policía, el procedimiento se realizó alrededor de las 7:45, en inmediaciones de las calles Ceibo y Pedro García, a partir de un aviso recibido por la Sala de Comando.

Al llegar al lugar, el personal de Comisaría Primera identificó a tres jóvenes de 19, 21 y 22 años y a una adolescente de 15. De acuerdo con las características aportadas en el aviso, se realizó un palpado preventivo y se encontró el arma entre las prendas del joven de 19 años.

Intervención policial

El hecho fue comunicado a la Unidad Fiscal de La Paz, que dispuso la detención del joven y su traslado para continuar con las diligencias correspondientes. Los otros dos jóvenes fueron correctamente identificados, mientras que la adolescente fue entregada a sus progenitores.

Además, por disposición fiscal, al detenido se le practicará un dermotest para determinar si presenta residuos compatibles con el disparo de un arma de fuego. El procedimiento quedó encuadrado en una investigación por abuso de armas y portación ilegítima de arma de fuego.