Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: Club VF derrotó a Universitario y es uno de los líderes de la Zona B

Se jugó el grueso de la cuarta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense. El capítulo continuará el martes y se completará el miércoles.

4 de octubre 2026 · 20:55hs
Club VF es uno de los animadores de este campeonato de la Liga Paranaense.

Prensa Club VF

Club VF es uno de los animadores de este campeonato de la Liga Paranaense.

Se disputó el grueso de la cuarta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). La jornada continuará este martes con un encuentro, mientras que el capítulo se completará el miércoles con otros dos compromisos más.

Los resultados fueron Camioneros 1 (gol de Félix Luque)-Sportivo Urquiza 3 (Junior Rodríguez, Nicolás Ramírez y Facundo Pereyra), San Benito 1 (Nicolás Gómez)-Instituto 2 (Roberto Escalada y Tomás Giménez), Palermo 2 (Pedro Mahillo y Lucas Truffe)-Formación Independiente 1 (Máximo Villagra), Universitario 1 (Lázaro Claro)-Club VF 3 (Alan Casco y Brian Escobar en dos oportunidades) y Oro Verde 3 (Bautista Sánchez, Joaquín Fernández y Arnaldo Zapata)-Ciclón del Sur 1 (Milton Goro).

El martes, a las 16, jugarán Neuquen-Peñarol. Y el miércoles a las 16, Belgrano-Patronato (en Ministerio) y, a las 17, Don Bosco-Atlético Paraná.

Posiciones: Zona A: Sportivo Urquiza 12 puntos; Neuquen e Instituto 6; Peñarol, San Benito y Camioneros 3.

Zona B: Universitario y Club VF 9 puntos; Don Bosco y Atl. Paraná 6; Palermo 3; Formación Independiente 0.

Zona C: Patronato, Belgrano y Oro Verde 6 puntos; Los Toritos 3; Ciclón del Sur 0.

Por el certamen femenino de la Liga Paranaense

También se jugó la fecha 11 del Torneo Clausura femenino de la LPF. Los resultados fueron: Club VF 7-Oro Verde 1, Belgrano 0-San Benito Paraná 10, Atlético Paraná 0-Camioneros 0 y San Benito 1-Neuquen 3. Libre quedó Arenas FC. El miércoles, a las 18, se jugará el pendiente de la fecha 10 entre Arenas FC-Belgrano (en Los Toritos).

Las posiciones: San Benito Paraná 24 puntos, Club VF 21, Arenas FC y Neuquen 17, Atl. Paraná 14, San Benito 11, Camioneros 10, Oro Verde y Belgrano 3.

Liga Paranaense Club VF Universitario Fútbol
Noticias relacionadas
Viale FBC, campeón vigente de Paraná Campaña, goleó como visitante a Seguí FBC.

Paraná Campaña: se disputaron la ida de los octavos de final del Torneo Clausura

La entrerriana Nadia Cutro junto a su copiloto, el cordobés Miguel Recalt.

Podio para Nadia Cutro en el Rally Argentino disputado en Diamante y Valle María

Don Bosco sigue con vida en el Torneo Regional Amateur

Pese a la derrota, Don Bosco avanzó en el Torneo Regional Amateur

Belgrano ganó el clásico en el Mario Alberto Kempes

Belgrano le ganó 1-0 a Talleres sobre la hora y se quedó con una nueva edición del clásico cordobés

Ver comentarios

Lo último

Paraná Campaña: se disputaron la ida de los octavos de final del Torneo Clausura

Paraná Campaña: se disputaron la ida de los octavos de final del Torneo Clausura

Podio para Nadia Cutro en el Rally Argentino disputado en Diamante y Valle María

Podio para Nadia Cutro en el Rally Argentino disputado en Diamante y Valle María

Liga Paranaense: Club VF derrotó a Universitario y es uno de los líderes de la Zona B

Liga Paranaense: Club VF derrotó a Universitario y es uno de los líderes de la Zona B

Ultimo Momento
Paraná Campaña: se disputaron la ida de los octavos de final del Torneo Clausura

Paraná Campaña: se disputaron la ida de los octavos de final del Torneo Clausura

Podio para Nadia Cutro en el Rally Argentino disputado en Diamante y Valle María

Podio para Nadia Cutro en el Rally Argentino disputado en Diamante y Valle María

Liga Paranaense: Club VF derrotó a Universitario y es uno de los líderes de la Zona B

Liga Paranaense: Club VF derrotó a Universitario y es uno de los líderes de la Zona B

Quini 6: el pozo estimado llega a 9.400 millones de pesos en el sorteo de este domingo

Quini 6: el pozo estimado llega a 9.400 millones de pesos en el sorteo de este domingo

CTM de Salto Grande prevé lluvias intensas y un río de 10,60 metros en Concordia

CTM de Salto Grande prevé lluvias intensas y un río de 10,60 metros en Concordia

Policiales
Un joven fue detenido con una tumbera en La Paz

Un joven fue detenido con una tumbera en La Paz

Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma de fuego

Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma de fuego

Adolescente en grave estado tras recibir un balazo

Adolescente en grave estado tras recibir un balazo

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Quini 6: el pozo estimado llega a 9.400 millones de pesos en el sorteo de este domingo

Quini 6: el pozo estimado llega a 9.400 millones de pesos en el sorteo de este domingo

CTM de Salto Grande prevé lluvias intensas y un río de 10,60 metros en Concordia

CTM de Salto Grande prevé lluvias intensas y un río de 10,60 metros en Concordia

Murió María Josefina Pace, ex camarista laboral de Concordia

Murió María Josefina Pace, ex camarista laboral de Concordia

El Shopping Paso del Paraná celebró su tercer aniversario con una noche de Fuego Nuevo

El Shopping Paso del Paraná celebró su tercer aniversario con una noche de "Fuego Nuevo"

Día Mundial de los Animales: la fauna autóctona que Argentina busca proteger

Día Mundial de los Animales: la fauna autóctona que Argentina busca proteger

Dejanos tu comentario