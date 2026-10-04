Liga Paranaense: Club VF derrotó a Universitario y es uno de los líderes de la Zona B

Se jugó el grueso de la cuarta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense. El capítulo continuará el martes y se completará el miércoles.

Club VF es uno de los animadores de este campeonato de la Liga Paranaense.

Se disputó el grueso de la cuarta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) . La jornada continuará este martes con un encuentro, mientras que el capítulo se completará el miércoles con otros dos compromisos más.

Los resultados fueron Camioneros 1 (gol de Félix Luque)-Sportivo Urquiza 3 (Junior Rodríguez, Nicolás Ramírez y Facundo Pereyra), San Benito 1 (Nicolás Gómez)-Instituto 2 (Roberto Escalada y Tomás Giménez), Palermo 2 (Pedro Mahillo y Lucas Truffe)-Formación Independiente 1 (Máximo Villagra), Universitario 1 (Lázaro Claro)-Club VF 3 (Alan Casco y Brian Escobar en dos oportunidades) y Oro Verde 3 (Bautista Sánchez, Joaquín Fernández y Arnaldo Zapata)-Ciclón del Sur 1 (Milton Goro).

El martes, a las 16, jugarán Neuquen-Peñarol. Y el miércoles a las 16, Belgrano-Patronato (en Ministerio) y, a las 17, Don Bosco-Atlético Paraná.

Posiciones: Zona A: Sportivo Urquiza 12 puntos; Neuquen e Instituto 6; Peñarol, San Benito y Camioneros 3.

Zona B: Universitario y Club VF 9 puntos; Don Bosco y Atl. Paraná 6; Palermo 3; Formación Independiente 0.

Zona C: Patronato, Belgrano y Oro Verde 6 puntos; Los Toritos 3; Ciclón del Sur 0.

Por el certamen femenino de la Liga Paranaense

También se jugó la fecha 11 del Torneo Clausura femenino de la LPF. Los resultados fueron: Club VF 7-Oro Verde 1, Belgrano 0-San Benito Paraná 10, Atlético Paraná 0-Camioneros 0 y San Benito 1-Neuquen 3. Libre quedó Arenas FC. El miércoles, a las 18, se jugará el pendiente de la fecha 10 entre Arenas FC-Belgrano (en Los Toritos).

Las posiciones: San Benito Paraná 24 puntos, Club VF 21, Arenas FC y Neuquen 17, Atl. Paraná 14, San Benito 11, Camioneros 10, Oro Verde y Belgrano 3.