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Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

El abogado penalista Claudio Berón indicó a Uno: "Nosotros ya nos pusimos a disposición de la Justicia". La agresión a dos futbolistas cerca del estadio de Patronato

18 de agosto 2026 · 14:45hs
Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

La justicia aplicó restricciones de acercamiento a Alan Barrientos, señalado como jefe de la barra de Patronato. El joven de 26 años no podrá aproximarse al establecimiento y a los jugadores, al menos hasta que se esclarezca lo sucedido el último fin de semana. Fue en el marco de la investigación por las agresiones sufridas por dos jugadores de Patronato en el último partido, en el que el equipo de Paraná resultó derrotado por goleada ante Colón de Santa Fe.

En diálogo con diario UNO, el abogado Claudio Berón, representante de Barrientos, indicó que aún no existe una acusación formal. "Nosotros ya nos pusimos a disposición de la Justicia y ahora estamos esperando a ver si la fiscalía avanza o no con una imputación, ya que por el momento no se produjo ninguna imputación formal para Alan Barrientos. Lo que hicimos fue ponernos a disposición de la Justicia; ahora tenemos que esperar a ver cómo avanza la fiscalía (la causa está en manos del fiscal Martín Abraham) y cómo se profundiza la denuncia de estas dos personas, porque en los videos que pudimos ver no se observa nada”, indicó .

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Allanamiento

En el marco de una investigación por lesiones y amenazas contra integrantes del plantel profesional del Club Patronato, personal policial llevó a cabo este martes un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Batalla de Cepeda. Se trata de la vivienda de Alan Barrientos, de 26 años, hijo de Petaco, conocido exjefe de la barra fallecido en 2025. El operativo, vinculado a los hechos de violencia ocurridos tras el reciente partido contra Colón, arrojó resultados positivos con el secuestro de tres teléfonos celulares y una tarjeta de memoria, elementos que serán clave para el avance de la causa.

El procedimiento se originó luego de que los futbolistas Alan Sosa (capitán) y Facundo Díaz fueran agredidos físicamente en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella. El ataque se produjo tras el regreso del equipo a la capital entrerriana, luego de sufrir una derrota por 3 a 0 en Santa Fe. Uno de los jugadores afectados relató la gravedad de la situación al declarar que fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma.

Según las primeras informaciones, la agresión habría contado con la participación de una gran parte de la barra del conjunto de Paraná, presuntamente bajo el liderazgo de Alan Barrientos, quien ya ha sido señalado en episodios de violencia anteriores.

Como parte de las acciones judiciales, la policía notificó formalmente a un hombre sobre la imposición de medidas restrictivas de acercamiento, las cuales le prohíben aproximarse tanto a la institución deportiva como a los jugadores del plantel. Por su parte, el Club Patronato manifestó su firme rechazo a estos episodios de violencia, mientras la justicia continúa con las pericias de los elementos incautados para identificar a todos los responsables.

Patronato
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