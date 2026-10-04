Incidentes y un detenido frente a la embajada de Brasil en la ciudad de Buenos Aires

Incidentes entre simpatizantes de ambos candidatos a presidir Brasil marcaron los comicios, mientras que la Policía detuvo a un brasileño.

Incidentes y un detenido frente a la embajada de Brasil en Buenos Aires.

Un millar de brasileños que residen en Argentina se acercaron este domingo hasta la Embajada de Brasil en Buenos Aires a votar, en el marco de las elecciones presidenciales de su país; en una jornada electoral donde se registraron momentos de tensión que tuvieron como resultado la detención de un hombre por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, fueron más de 11.000 brasileños los que estaban habilitados para participar de los comicios brasileños , en la sede diplomática ubicada sobre la calle Cerrito al 1300, en el barrio porteño de Retiro.

Incidentes por las elecciones

Los momentos de tensión sucedieron cuando un grupo de personas comenzó a agredirse verbalmente y a expresar sus consignas políticas a favor de los principales candidatos presidenciales, Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro.

Tras los cruces, la Policía de la Ciudad detuvo a un ciudadano brasileño identificado como Emiliano Fuentes y, según fuentes policiales, quedó detenido acusado de atentado y resistencia a la autoridad, después de un episodio que había empezado durante un procedimiento policial relacionado con un vendedor ambulante.

Fuentes, en tanto, intervino en defensa del trabajador e intentó impedir el accionar de los efectivos, situación que derivó en su detención.

Quién es Emiliano Fuentes

Amigos y allegados al detenido, precisaron que Emiliano Fuentes Firmani es un gestor cultural egresado de la UNTREF, que integra el movimiento de Cultura Viva Comunitaria; al tiempo que emitieron un comunicado a través del que denunciaron que su detención fue “arbitraria”, y convocaron a una marcha para exigir su “inmediata liberación”.

“Amigos, amigas, nuestro compañero y amigo Emiliano Fuentes Firmani fue detenido de manera arbitraria cuando se disponía a ejercer su derecho al voto en la Embajada de Brasil por intentar ayudar a un vendedor de remeras de Lula para que no le saquen la mercadería. Fue detenido y esposado mientras hacia la cola para poder votar”, expresaron.

“Estamos convocando a Suipacha 150, CABA, dónde se encuentra detenido, para exigir su inmediata liberación. A quienes puedan les pedimos que se acerquen y difundan para visibilizar la situación y presionar para que pueda volver a su casa lo antes posible”, subrayaron.