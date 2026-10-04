Pese a la derrota, Don Bosco avanzó en el Torneo Regional Amateur

El Salesiano se metió en la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur como uno de los mejores terceros. Belgrano quedó eliminado.

Una derrota con un sabor dulce. Don Bosco perdió su compromiso, pero se vio beneficiado por los resultados de los otros grupos para clasificarse a la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur (TRA) 2026 . Por la sexta fecha de la Zona 5 de la Región Litoral Sur, el Salesiano cayó como local 2-3 ante Atlético Paraná.

Matías Arce y Milton Retamar, de penal, anotaron los goles del dueño de casa; mientras que Leandro Illari, Francisco Giaccio y Facundo Cima marcaron para el conjunto de barrio San Martín.

Con su traspié, Don Bosco debía aguardar que Belgrano no derrote a Neuquen en el sur de la capital entrerriana, en el otro partido del grupo. El Pingüino se hizo fuerte como local y se impuso por 1 a 0 sobre el Mondonguero, con gol de Franco Deboli.

Con ese resultado, el elenco Albiceleste quedó último en el grupo y se despidió de la competencia organizada por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De esta manera, las posiciones de la Zona quedaron de la siguiente manera: Neuquen 14 puntos (+5), Atlético Paraná 12 (+3), Don Bosco 4 (-4) y Belgrano 2 (-4).

Don Bosco es uno de los mejores terceros

Con el tercer puesto asegurado, el equipo de la Avenida debía estar atento a lo que ocurriera en los otros grupos, ya que se clasificaban a la siguiente instancia los dos mejores terceros de las zonas de cuatro equipo (eran tres).

En la Zona 6, Defensores de Pronunciamiento y Comunicaciones de Concordia igualaron 1 a 1; mientras que Recreativo San Jorge de Villa Elisa derrotó como local 2 a 1 a Libertad de Concordia. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Comunicaciones 10 puntos (+3), Depro 9 (+1), San Jorge 6 (-1) y Libertad 5 (-3).

Mientras que por la Zona 7, los resultados fueron: Juventud Unida de Gualeguaychú 8-Atlético Sauce de Colón 0 y Parque Sur de Concepción del Uruguay 0-Social y Deportivo Achirense 1. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Juventud Unida 14 puntos (+14), Achirense 13 (+7), Sauce 4 (-13) y Parque Sur 3 (-8).

De esta manera, San Jorge y Don Bosco se metieron en la Segunda Fase como primero y segundo mejor tercero, respectivamente.

Otros clasificados en el Torneo Regional Amateur

Los otros clasificados fueron Colón de San Justo y Sanjustino o San Lorenzo de Eperanza por la Zona 1; Asociación Deportiva Juventud de Santa Fe y Cosmos de Santa Fe por la Zona 2; Ben Hur de Rafaela y Atlético San Jorge por la Zona 3; y Los Andes de Alcorta y Studebaker de Villa Cañás por la Zona 4.

Entre lunes y martes el Consejo Federal dará a conocer los cruces de la Segunda Fase del certamen.