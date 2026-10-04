El Quini 6 sortea este domingo a las 21.15 y ofrece un pozo estimado de $9.400 millones entre sus distintas modalidades.

Quini 6: el pozo estimado llega a 9.400 millones de pesos en el sorteo de este domingo.

El Quini 6 tendrá este domingo 4 de octubre un nuevo sorteo, con un pozo estimado de $9.400 millones. El tradicional juego de azar se sorteará a las 21.15 en la sede de la Lotería de la Provincia de Santa Fe.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de Telefe Santa Fe, Canal 9 Litoral y mediante streaming por el canal oficial del Quini 6 en YouTube.

El juego, uno de los que ofrece los pozos más importantes del país, es organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988.

Cómo se juega al Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado, por lo que el monto destinado a premios varía de acuerdo con la recaudación y las reglas establecidas para cada sorteo.

Para participar, el apostador debe seleccionar seis números entre el 00 y el 45. La apuesta se realiza en una agencia de lotería, donde se cargan los números elegidos y se entrega un ticket como comprobante.

El premio principal corresponde a quienes logren acertar los seis números sorteados. También existen premios para quienes acierten cinco o cuatro de las seis cifras.

Las tres modalidades

El Quini 6 cuenta con tres modalidades: Tradicional, Revancha y Siempre Sale.

Para participar de Revancha y Siempre Sale es necesario haber jugado previamente al sorteo Tradicional. Los valores de las apuestas pueden variar y son actualizados por los organizadores.

Cada modalidad establece su propia distribución de premios, por lo que el monto final que recibe cada ganador depende de la cantidad de aciertos y de los participantes que compartan una determinada categoría.

Cuál fue el premio más alto

A lo largo de su historia, el Quini 6 entregó importantes premios debido a que los pozos se conforman a partir de un porcentaje de la recaudación.

El récord histórico se registró en julio de 2021, cuando un jugador de Villa María, Córdoba, obtuvo un premio de $362.830.402 tras acertar los seis números.

La identidad del ganador no fue difundida por razones de seguridad. La combinación ganadora estuvo integrada por los números 05, 19, 11, 41, 16 y 25.

Cuándo se realizan los sorteos

Los sorteos del Quini 6 se realizan dos veces por semana: los miércoles y domingos a las 21.15.

El monto de cada pozo depende de la recaudación obtenida y de la distribución establecida para las distintas modalidades del juego.

Desde su creación en 1988, la organización está a cargo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe, organismo responsable de la administración y realización de los sorteos.