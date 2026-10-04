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El Shopping Paso del Paraná celebró su tercer aniversario con una noche de "Fuego Nuevo"

El Shopping Paso del Paraná celebró su tercer aniversario con una noche de "Fuego Nuevo", marcada por moda, música, experiencias y sorpresas.

4 de octubre 2026 · 16:10hs
El Shopping Paso del Paraná celebró su tercer aniversario con una noche de Fuego Nuevo.

Foto: Archivo/UNO

El Shopping Paso del Paraná celebró su tercer aniversario con una noche de "Fuego Nuevo".

El Shopping Paso del Paraná celebró oficialmente su tercer aniversario este sábado con una propuesta especial que combinó moda, música, entretenimiento y distintas experiencias para los asistentes. La celebración se desarrolló bajo la consigna "Fuego Nuevo", un concepto elegido para poner en valor tanto la historia del complejo como el inicio de una nueva temporada.

La jornada comenzó a las 18.30 y contó con desfiles de moda, intervenciones musicales, experiencias interactivas y distintas sorpresas que acompañaron el festejo. La propuesta buscó generar una experiencia integral para quienes se acercaron al centro comercial y, al mismo tiempo, presentar las novedades que marcarán la nueva temporada del shopping.

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"Fuego Nuevo": el Shopping Paso del Paraná festejó sus tres años con una gran celebración

El concepto de “Fuego Nuevo” estuvo directamente vinculado con la identidad del lugar. El Shopping Paso del Paraná funciona en la estructura de la antigua fábrica de fósforos de la ciudad de Paraná, un espacio que fue recuperado y transformado para convertirse en uno de los principales centros comerciales de la capital entrerriana.

A tres años de su inauguración, el complejo volvió a reunir a visitantes, marcas y propuestas comerciales en una celebración que tuvo como eje la renovación y la continuidad de un proyecto que recuperó un edificio emblemático de la ciudad. La puesta en escena permitió además repasar parte del camino recorrido desde la apertura del shopping y presentar las propuestas previstas para esta nueva etapa.

De esta manera, el aniversario no solo funcionó como una celebración de los tres años de actividad, sino también como una presentación de temporada, con la moda y las experiencias como protagonistas. La noche de "Fuego Nuevo" marcó así una nueva celebración para el Shopping Paso del Paraná y reforzó el vínculo entre la historia del predio y su presente como espacio comercial y de entretenimiento.

Shopping Paso del Paraná Paraná aniversario
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