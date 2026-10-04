Adolescente en grave estado tras recibir un balazo

La menor permanece internada en la Terapia Intensiva del hospital San Roque en estado grave y pronóstico reservado. Hay dos personas mayores investigadas

La menor permanece internada en la Terapia Intensiva del hospital San Roque en estado grave y pronóstico reservado. Hay dos personas mayores investigada

La menor permanece internada en la Terapia Intensiva del hospital San Roque en estado grave y pronóstico reservado. Hay dos personas mayores investigada

En horas de la madrugada de este domingo, personal de la Jefatura Departamental de Nogoyá , intervino a raíz de un suceso ocurrido en una vivienda del barrio Morajú de esa iudad.

En el lugar se constató que una adolescente de 14 años resultó herida por un disparo de arma de fuego , por lo que fue trasladada en primera instancia al nosocomio local y luego derivada al hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

Foto: Archivo/UNO

La menor permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en estado grave y pronóstico reservado, presentando una lesión con orificio de entrada y salida en el tórax, del lado izquierdo.

Desde la Fiscalía actuante se ordenó realizar las pruebas de dermotest a 2 adultos y se hizo efectivo el secuestro del arma de fuego.