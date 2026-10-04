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Murió María Josefina Pace, ex camarista laboral de Concordia

La ex camarista de Concordia María Josefina Pace falleció a los 43 años tras luchar contra el cáncer. La Asociación de la Magistratura destacó su trayectoria.

4 de octubre 2026 · 17:12hs
Murió María Josefina Pace, ex camarista laboral de Concordia

La ex camarista laboral de Concordia María Josefina Pace falleció a los 43 años tras atravesar un cáncer. La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos expresó su profundo pesar por la muerte de quien fuera integrante de la Justicia entrerriana y destacó su trayectoria y el reconocimiento de sus pares.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra asociada María Josefina Pace, quien desarrolló una comprometida trayectoria en la función judicial y fue una persona muy querida y reconocida por sus pares”, expresó la entidad.

Despedida

La Asociación también acompañó a sus familiares, seres queridos y compañeros de trabajo en el momento de dolor. “Despedimos a Josefina con enorme tristeza y con el reconocimiento de quienes compartieron con ella el camino de la función judicial”, señaló.

Concordia laboral
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