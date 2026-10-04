Podio para Nadia Cutro en el Rally Argentino disputado en Diamante y Valle María

La piloto entrerriana nacida en Concordia, única local en puestos de privilegio, fue segunda dentro de la divisional RC MR en la séptima fecha del campeonato.

Intenso fin de semana tuvo el campeonato argentino de rally en su séptima presentación de la temporada, competencia que se disputó en Entre Ríos, siendo el epicentro de la competencia las localidades de Diamante y Valle María. La concordiense Nadia Cutro metió podio en la divisional RC MR.

En una prueba que fue completamente atípica, que por motivos climáticos tuvo una primera etapa que se disputó en su mayoría el día viernes a lo que se le sumó solo un súper especial para el día sábado, ayer domingo el evento volvió a recuperar la normalidad del caso.

Pues la segunda etapa se llevó a cabo de manera íntegra durante la jornada dominical, tal y como estaba previsto inicialmente, con los 5 tramos que completaron la carrera, que se disputaron sin cambio alguno. Es cierto que hubo un retraso en el inicio de la mañana dominical, debido a la presencia de una densa neblina que impedía salir a las tripulaciones a los caminos con la debida seguridad. De todas maneras, a pesar de esa sola situación, el día de carrera transcurrió con total normalidad.

Así las cosas, el día final de la cita entrerriana daba comienzo con lucha en todos los frentes, incluso por un doble podio entrerriano, que se concretó en solo uno.

Por lo tanto, lo primero y principal para destacar es el segundo lugar logrado por Nadia Cutro. La “Gurisa”, llevó a su Toyota Yaris Maxi Rally a la posición final de escolta en su clase, la RC MR, concluyendo a más de un minuto y medio del ganador, Rubén Montoro (VW). Otra carrera más para aplaudir a la piloto entrerriana por la labor realizada.

Mientras tanto, el otro podio que asomaba como una posibilidad, el de Leandro Bonnín, se le escurrió como agua entre las manos en el transcurso del domingo. El piloto de Concepción del Uruguay, que disputó esta carrera dentro de la divisional mayor del campeonato, la RC2 (autos de especificación FIA Rally2), concluyó el sábado en la tercera colocación general, siendo el “tercero en discordia” en la disputa por la victoria absoluta entre Federico Villagra y Miguel Baldoni. Sin embargo, las esperanzas de conservar esa ubicación en el estrado de honor se esfumaron ni bien comenzó el domingo, cuando en la primera prueba especial del día una pinchadura de neumático le hizo perder mucho tiempo y lo retrasó en el clasificador. Finalmente, concluyó la prueba en el quinto lugar de la general, a casi 4 minutos del vencedor.

Podio para Nadia Cutro en el Rally Argentino disputado en Diamante y Valle María

La entrerriana Nadia Cutro junto a su copiloto, el cordobés Miguel Recalt.

Por otra parte, el resto de los entrerrianos, que habían abandonado el viernes, se reengancharon este domingo y pudieron cumplimentar la etapa en su totalidad. Esos son los casos de: Victorio Ballay (Citroën, clase RC MR), quien realizó la vuelta completa del domingo. Lo mismo ocurrió con Maximiliano Arnaiz (Ford), dentro de la divisional RC5.

A todo esto, Federico “Coyote” Villagra (Skoda) fue el vencedor absoluto de la carrera. Detrás de él, Miguel Baldoni concluyó en la segunda colocación, a 41 segundos y tercero quedó Rodrigo Di Salvo (Skoda).

La próxima fecha el Rally Argentino vuelve a la montaña con la fecha en Traslasierra – Villa Dolores y Mina Clavero, en las sierras de Córdoba, del 6 al 8 de noviembre.

Edición: Lisandro Trucco.