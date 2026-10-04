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El Presidente Javier Milei celebró el resultado obtenido por Flavio Bolsonaro

El Presidente javier Mileo celebró el resultado del candidato del Partido Liberal brasileño, que se impuso en primera vuelta.

4 de octubre 2026 · 23:12hs
El Presidente Javier Milei celebró el resultado obtenido por Flavio Bolsonaro.

El Presidente Javier Milei celebró el resultado obtenido por Flavio Bolsonaro.

El presidente Javier Milei saludó a Flavio Bolsonaro, quien se impuso este domingo en la primera vuelta: "Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula".

El mandatario argentino sostuvo que "la libertad avanza en Brasil" y, en referencia a la relación económica bilateral, aseguró que "las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".

"El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos", expresó Milei.

La relación entre el presidente argentino y el hijo de Jair Bolsonaro es de una fuerte amistad personal y de una estrecha vinculación ideológica ya que ambos dirigentes se consideran actores importantes en el avance de la derecha conservadora en Latinoamerica.

Simultáneamente, consolidaron su relación por un eje político puntual como es el rechazo al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que profundizó las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Incluso, Milei calificó públicamente a Lula de "ladrón" y "comunista", en diversas oportunidades, lo que provocó quejas por parte del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

Por otra parte, el Presidente argentino cumplió un papel fundamental en la campaña de Bolsonaro, ya que en julio de este año viajó a San Pablo para participar en la convención del Partido Liberal donde se oficializó la candidatura del hijo del ex mandatario brasileño.

La campaña de Bolsonaro adoptó varios discursos inspirados en la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y, durante un acto donde Milei estuvo presente, el candidato levantó una tijera gigante para simbolizar el "tijeretazo" del gasto público, emulando la motosierra del Gobierno Nacional.

Este domingo, al momento de emitir su voto en Río de Janeiro, Bolsonaro replicó ante la prensa la habitual frase de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”, y elogió las políticas de su gestión implementadas en Argentina.

Bullrich también felicitó al Partido Liberal

La senadora nacional y jefa de bloque por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró que, con esta elección en Brasil "se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica".

"Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo. Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países. Felicitaciones, Flávio Bolsonaro".

Javier Milei Flavio Bolsonaro Brasil
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