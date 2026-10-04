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Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma de fuego

Dos personas fueron detenidas tras tres allanamientos en Rosario del Tala, donde la Policía secuestró drogas, más de $1,5 millones y un arma de fuego.

4 de octubre 2026 · 15:56hs
Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma de fuego

Dos personas fueron detenidas y otras fueron identificadas tras tres allanamientos realizados durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en Rosario del Tala. Los procedimientos permitieron secuestrar estupefacientes, más de un millón y medio de pesos, teléfonos celulares, una balanza electrónica, elementos para el fraccionamiento y un arma de fuego.

Como resultado de los procedimientos, dos personas quedaron detenidas, mientras que otras fueron identificadas en el marco de las diligencias llevadas adelante por la Policía de Entre Ríos.

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Los operativos se concretaron durante la noche del sábado 4 de octubre y la madrugada del domingo, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

Intervención

Las medidas fueron ejecutadas por efectivos de la División Drogas Peligrosas Tala, con apoyo táctico de la Guardia Especial. También participaron integrantes de las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales Gualeguay y Uruguay, en un despliegue coordinado para dar cumplimiento a las órdenes judiciales.

La investigación y los procedimientos se desarrollaron bajo las directivas del Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, a cargo de la jueza Silvina Graciela Cabrera, con intervención de la Fiscalía en turno, encabezada por la fiscal Emilce Reynoso.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos forman parte de las tareas de prevención e investigación destinadas a combatir el narcomenudeo y avanzar sobre los puntos de comercialización de estupefacientes en distintos sectores del territorio provincial.

Rosario del Tala Drogas
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