Se agotó el crédito de Marcelo Candia en Patronato

Marcelo Candia encabezó el entrenamiento pensando en el encuentro del sábado ante Gimnasia de Jujuy. En barrio Villa Sarmiento buscan otras alternativas.

La derrota ante Colón en Santa Fe no solo profundizó la crisis deportiva de Patronato. También dejó a Marcelo Candia al borde del final de su ciclo como entrenador. El Rojinegro regresó de la vecina provincia con una nueva caída, permaneció en zona de descenso y, pocas horas después, el plantel y el cuerpo técnico fueron víctimas de agresiones y amenazas al arribar al estadio Grella .

El escenario es cada vez más delicado para el conductor del equipo. Patronato acumula 11 capítulos sin victorias, con siete empates y cuatro derrotas en esta extensa sequía. En esos encuentros apenas cosechó siete puntos sobre 33 posibles, números que reflejan la profundidad de una crisis que ya puso al entrenador contra las cuerdas.

Marcelo Candia, en la cuerda floja

Candia, por ahora, continúa al frente. El entrenador comandó los primeros entrenamientos de la semana y transmitió hacia adentro del plantel que mantiene las fuerzas necesarias para intentar revertir el complicado presente. Sin embargo, el respaldo dirigencial ya no es el mismo de semanas anteriores. La confianza se mantiene formalmente, aunque el crédito comenzó a agotarse y el próximo partido aparece como una instancia decisiva para su continuidad.

La dirigencia no se quedó únicamente con el discurso de respaldo. Integrantes del departamento de fútbol comenzaron a sondear alternativas ante un eventual cambio de conducción. Uno de los nombres contactados fue Ezequiel Medrán, quien semanas atrás fue despedido de Colón de Santa Fe. El rafaelino escuchó la propuesta, agradeció el ofrecimiento y finalmente decidió no aceptar.

Otro apellido que aparece en escena es el de Marcelo Fuentes. El histórico entrenador de Patronato es uno de los nombres que la dirigencia tiene en carpeta para ofrecerle el cargo que actualmente ocupa Candia. Su conocimiento del club y su vínculo con la institución lo convierten en una alternativa observada de cerca en caso de que finalmente se produzca el relevo.

La agenda de Patronato

Mientras tanto, Candia prepara un partido que puede transformarse en una verdadera prueba de supervivencia. Patronato recibirá el sábado, desde las 15.30, a Gimnasia de Jujuy, en el inicio de una serie de tres encuentros consecutivos en condición de local. El fixture le brinda una oportunidad inmejorable para recuperar terreno, pero también coloca al DT frente a una exigencia concreta: sumar de a tres.

El rival tampoco será sencillo. Gimnasia de Jujuy fue protagonista durante buena parte del campeonato y lideró la Zona B hasta que Tristán Suárez le arrebató el primer lugar. El conjunto jujeño llega después de perder ante el equipo de Ezeiza en la fecha 24.

Después llegará Atlanta, en el encuentro pendiente de la fecha 21. El duelo fue programado para el miércoles 24 de agosto, desde las 15.30, y encontrará a Patronato frente a otro equipo que atraviesa una realidad muy diferente. El Bohemio ocupa el cuarto escalón de la tabla, en zona de Reducido.

El último compromiso de esta ventana será el domingo 31 ante Almagro. Tres partidos en el Grella que, para Candia, pueden representar mucho más que una seguidilla de encuentros: pueden definir su futuro.

La tensión que rodea al plantel quedó expuesta desde el regreso de Santa Fe. Tras la derrota ante Colón, integrantes de La Banda de Alán protagonizaron un violento episodio en las inmediaciones del estadio Grella. Futbolistas y miembros del cuerpo técnico fueron agredidos físicamente y amenazados, una situación que obligó a reforzar las medidas de seguridad.

Con custodia policial en el predio La Capillita

Patronato entrenó bajo custodia policial en el predio La Capillita. Antes de la práctica, el presidente Adrián Bruffal mantuvo una reunión con autoridades de la Policía de Entre Ríos para analizar lo sucedido y definir las medidas de seguridad para los próximos días.

En ese contexto, Candia intenta aislar al plantel de un clima cada vez más complejo. El entrenador asumió el desafío de revertir una campaña que se fue deteriorando con el paso de las fechas, pero los resultados no aparecen y la paciencia dirigencial llegó a un límite.