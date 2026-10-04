Ningún apostador acertó los seis números en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha del Quini 6. En el Siempre Sale hubo 45 ganadores.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos y el próximo sorteo tendrá 10.100 millones de pesos.

El sorteo número 3.414 del Quini 6, realizado este domingo 4 de octubre, no tuvo ganadores con seis aciertos en sus principales modalidades. Los pozos de Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes y se acumularán para el próximo concurso.

La excepción fue el Siempre Sale, que registró 45 ganadores con cinco aciertos. Cada uno recibirá $11.108.448. Entre ellos, 10 apostadores realizaron sus jugadas en agencias de la provincia de Santa Fe.

El próximo sorteo se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre, a las 21.15, con un pozo acumulado estimado en $10.100 millones.

Quini 6: números sorteados y premios del domingo 4 de octubre

Estos fueron los resultados de las distintas modalidades del sorteo 3.414:

Tradicional

Números sorteados: 11 - 15 - 21 - 24 - 27 - 38.

Seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.605.244.410.

Cinco aciertos: 37 ganadores, que recibirán $1.506.575 cada uno.

Cuatro aciertos: 1.873 ganadores, que cobrarán $8.928.

La Segunda

Números sorteados: 00 - 10 - 16 - 23 - 32 - 37.

Seis aciertos: vacante, con un pozo de $4.683.149.251.

Cinco aciertos: 25 ganadores, que recibirán $2.229.732 cada uno.

Cuatro aciertos: 1.368 ganadores, que cobrarán $12.224.

Revancha

Números sorteados: 14 - 21 - 29 - 34 - 42 - 45.

Seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.145.847.680.

Siempre Sale

Números sorteados: 03 - 05 - 15 - 19 - 26 - 44.

Cinco aciertos: 45 ganadores, que recibirán $11.108.448 cada uno.

Pozo extra

1.003 ganadores, que cobrarán $199.401 cada uno.

Cuánto dinero retiene ARCA de los premios del Quini 6

Los premios obtenidos en juegos de azar están alcanzados por un impuesto cuya liquidación requiere realizar dos cálculos.

En primer lugar, se toma el 90% del monto total del premio, ya que el 10% restante corresponde a costos operativos y márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Sobre esa base se aplica una alícuota del 31%. El resultado representa la carga impositiva que se descuenta de los premios obtenidos en loterías, quinielas, rifas y otros sorteos.

El origen del Quini 6: un juego creado en Santa Fe

Aunque su popularidad se extendió a todo el país, el Quini 6 nació en la provincia de Santa Fe. La lotería provincial fue creada en 1938, en el marco de un plan destinado a construir hospitales y organizar la asistencia social. Su primer sorteo se realizó el 7 de octubre de ese año, mediante un extracto de la Lotería Nacional.

El 31 de julio de 1988 se lanzó el Quini 6, una propuesta novedosa para la época: los sorteos serían televisados en directo. El primer concurso se realizó el 7 de agosto de ese año, con los números 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Ningún apostador logró acertarlos.

La primera persona en obtener los seis aciertos apareció cuatro sorteos después, el 28 de agosto de 1988. Los números ganadores fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En sus comienzos, el juego permitía elegir entre apenas 30 números. Muchos apostadores recurrían a fechas de nacimiento y aniversarios para definir sus combinaciones. Con el paso del tiempo, el universo de opciones se amplió hasta los 46 números actuales, del 0 al 45 inclusive.

Cómo se juega al Quini 6 y cuáles son sus modalidades

El mecanismo del Quini 6 es sencillo: cada participante debe seleccionar seis números entre los 46 disponibles y elegir una de las modalidades habilitadas. El agenciero carga la apuesta en el sistema y entrega un comprobante que deberá conservarse hasta la realización del sorteo.

El premio depende de la cantidad de aciertos, la modalidad elegida y el número de apostadores que hayan obtenido la misma combinación ganadora.

El juego cuenta con distintas variantes. En el Tradicional se deben acertar los seis números sorteados. La Segunda presenta una nueva tanda de seis cifras, mientras que la Revancha también exige seis aciertos para acceder al premio mayor. Si no hay ganadores, el pozo se acumula para el siguiente sorteo.

En el Siempre Sale, en cambio, el premio se distribuye entre los apostadores con mayor cantidad de aciertos. Si nadie logra seis, cobran quienes hayan acertado cinco números.

Con el tiempo también se incorporó un premio estímulo destinado al agenciero que comercializa el ticket ganador.

Más allá de las distintas modalidades, el objetivo de quienes participan permanece intacto: acertar los números y convertirse en millonarios.

Cuáles son las probabilidades de ganar el Quini 6

La posibilidad de obtener el premio mayor es una de las preguntas más frecuentes entre los apostadores. El economista Federico Alonso abordó el tema en la red social X, antes Twitter, a partir de una consulta que le había realizado un amigo.

Según el análisis matemático del especialista, la probabilidad de acertar los seis números del Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

La cifra permite dimensionar la dificultad de alcanzar el premio máximo y explica por qué, en numerosas ocasiones, los pozos quedan vacantes y se acumulan para los siguientes concursos.