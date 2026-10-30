A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará.

A cuatro años de la histórica consagración en Mendoza, Patronato celebra la hazaña que lo llevó a conquistar su primera Copa Argentina y quedar en la eternidad.

El 30 de octubre de 2022 quedó grabado para siempre en la historia de Patronato . Hace cuatro años, el conjunto entrerriano alcanzaba la gloria al consagrarse campeón de la décima edición de la Copa Argentina, tras derrotar por 1-0 a Talleres de Córdoba en la final disputada en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Una conquista histórica para el Rojinegro, que conseguía su primer título oficial a nivel nacional y se metía definitivamente entre los grandes protagonistas del fútbol argentino.

De Entre Ríos al país: Patronato conquistaba la Copa Argentina

En una jornada inolvidable, el equipo dirigido por Facundo Sava llegó a la definición con la ilusión de coronar una campaña extraordinaria. Del otro lado estaba Talleres, que también buscaba su primera consagración en la competencia. El conjunto cordobés comenzó mejor, tomó la iniciativa y generó las situaciones más claras durante buena parte del encuentro, pero se encontró con una defensa firme y con un Facundo Altamirano que volvió a demostrar su importancia bajo los tres palos.

Patronato tuvo que trabajar, luchar y resistir ante un rival que dominaba territorialmente. Las infracciones, las amonestaciones y las modificaciones fueron parte de una final intensa, en la que el equipo entrerriano supo sostener el resultado y esperar su oportunidad. Y esa oportunidad llegó en el complemento, cuando Tiago Banega se convirtió en el protagonista de una de las páginas más gloriosas de la historia del club.

A los 77 minutos, una acción que parecía no representar demasiado peligro terminó cambiando la historia. Banega intentó rematar desde afuera del área y la pelota sufrió un desvío increíble que descolocó al arquero Guido Herrera y terminó en el fondo de la red. Fue el 1 a 0, el grito de gol que desató la locura de los hinchas de Patronato presentes en Mendoza y de miles de entrerrianos que seguían la final a la distancia.

Los minutos finales fueron de sufrimiento, entrega y resistencia. Talleres buscó desesperadamente el empate, pero Patronato defendió con el corazón una ventaja que valía mucho más que un resultado. Cuando llegó el pitazo final, la emoción se apoderó de todos: el Rojinegro era campeón de la Copa Argentina.

La consagración tuvo un valor todavía mayor por el camino recorrido. Patronato había eliminado a rivales de enorme jerarquía, entre ellos River Plate en los cuartos de final y Boca Juniors en semifinales, demostrando que estaba preparado para competir de igual a igual y escribir su propia historia. Se convirtió, además, en el sexto equipo en conquistar el trofeo desde el regreso de la competencia en su era moderna.

Aquel 30 de octubre de 2022 no fue un día más para Paraná ni para toda la provincia de Entre Ríos. Fue la jornada en la que Patronato tocó el cielo con las manos, rompió barreras y alcanzó una gloria que parecía impensada. Cuatro años después, el recuerdo sigue intacto: el gol de Tiago Banega, las lágrimas, los abrazos, la copa levantada y una ciudad entera celebrando.

Porque hay victorias que quedan en las estadísticas y otras que se transforman en eternas. La de Patronato en Mendoza pertenece a estas últimas. A cuatro años de aquella hazaña, el pueblo rojinegro sigue gritando bien fuerte: ¡Patronato campeón de la Copa Argentina!