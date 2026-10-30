Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028.

Fabrizio Romano reveló que el capitán argentino está feliz en Miami y tiene decidido respetar su contrato con Inter Miami hasta 2028.

Lionel Messi tendría decidido continuar su carrera en Inter Miami y cumplir el contrato que lo vincula con el club estadounidense hasta 2028 , por lo que, al menos en el corto y mediano plazo, no tendría previsto regresar al fútbol argentino.

Así lo aseguró el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, en medio de los rumores que relacionaban al capitán de la Selección argentina con un posible regreso a Newell's Old Boys de Rosario.

¿Se termina la ilusión de Newell's? Messi tendría decidido continuar en Estados Unidos

Leo Messi, not planning Newell’s Old Boys comeback as fully focused on Inter Miami.Messi wants to continue until 2028… and maybe beyond, to be decided later on. https://t.co/nSEsIZRE77 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2026

Según explicó Romano en un video, Messi y su familia están muy felices en Miami y no tienen intenciones de cambiar de equipo en los próximos meses ni en los próximos años. De esta manera, el futuro del campeón del mundo estaría ligado a las Garzas, pese a las versiones que alimentaron la ilusión de los hinchas rosarinos sobre la posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta del club en el que dio sus primeros pasos futbolísticos.

El periodista también remarcó que el contrato del rosarino con Inter Miami se extiende hasta 2028 y que el propio futbolista tiene la intención de respetarlo hasta el final. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que el vínculo pueda prolongarse más allá de esa fecha, aunque aclaró que cualquier decisión al respecto dependerá exclusivamente de Messi y se analizará más adelante.

Otro de los aspectos que refuerzan su continuidad en Estados Unidos es su participación en distintos proyectos personales y deportivos, entre ellos la Messi Cup, un torneo destinado a jóvenes talentos. Estas iniciativas se suman a su presente en el club y a la vida familiar que construyó en Miami.

Mientras tanto, Messi se prepara para volver a jugar con Inter Miami este domingo, cuando el equipo visite a New England Revolution por la recta final de la fase regular de la MLS. Las Garzas buscarán conseguir un resultado que les permita asegurar su lugar en los playoff, con el capitán argentino como una de sus principales figuras.

De esta manera, las versiones sobre un posible regreso a Newell’s quedan, por ahora, sin sustento concreto según la información difundida por Fabrizio Romano. El objetivo de Messi sería continuar en Inter Miami, cumplir su contrato vigente y disfrutar de su presente en el fútbol estadounidense junto a su familia.