Uno Entre Rios | Ovación | Inter Miami

Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028

Fabrizio Romano reveló que el capitán argentino está feliz en Miami y tiene decidido respetar su contrato con Inter Miami hasta 2028.

30 de octubre 2026 · 12:21hs
Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028.

Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028.

Lionel Messi tendría decidido continuar su carrera en Inter Miami y cumplir el contrato que lo vincula con el club estadounidense hasta 2028, por lo que, al menos en el corto y mediano plazo, no tendría previsto regresar al fútbol argentino.

Así lo aseguró el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, en medio de los rumores que relacionaban al capitán de la Selección argentina con un posible regreso a Newell's Old Boys de Rosario.

LEER MÁS: Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

¿Se termina la ilusión de Newell's? Messi tendría decidido continuar en Estados Unidos

Según explicó Romano en un video, Messi y su familia están muy felices en Miami y no tienen intenciones de cambiar de equipo en los próximos meses ni en los próximos años. De esta manera, el futuro del campeón del mundo estaría ligado a las Garzas, pese a las versiones que alimentaron la ilusión de los hinchas rosarinos sobre la posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta del club en el que dio sus primeros pasos futbolísticos.

El periodista también remarcó que el contrato del rosarino con Inter Miami se extiende hasta 2028 y que el propio futbolista tiene la intención de respetarlo hasta el final. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que el vínculo pueda prolongarse más allá de esa fecha, aunque aclaró que cualquier decisión al respecto dependerá exclusivamente de Messi y se analizará más adelante.

Otro de los aspectos que refuerzan su continuidad en Estados Unidos es su participación en distintos proyectos personales y deportivos, entre ellos la Messi Cup, un torneo destinado a jóvenes talentos. Estas iniciativas se suman a su presente en el club y a la vida familiar que construyó en Miami.

Mientras tanto, Messi se prepara para volver a jugar con Inter Miami este domingo, cuando el equipo visite a New England Revolution por la recta final de la fase regular de la MLS. Las Garzas buscarán conseguir un resultado que les permita asegurar su lugar en los playoff, con el capitán argentino como una de sus principales figuras.

De esta manera, las versiones sobre un posible regreso a Newell’s quedan, por ahora, sin sustento concreto según la información difundida por Fabrizio Romano. El objetivo de Messi sería continuar en Inter Miami, cumplir su contrato vigente y disfrutar de su presente en el fútbol estadounidense junto a su familia.

Inter Miami Lionel Messi Newell’s
Noticias relacionadas
Rosario Central viene de obtener un gran triunfo ante Huracán.

En el inicio de la fecha 15, Rosario Central va por el liderazgo de la tabla anual

liga femenina: rocamora quiere extender su gran presente

Liga Femenina: Rocamora quiere extender su gran presente

Solidaridad y deporte para mantener vivo el legado de Elías Metz

Solidaridad y deporte para mantener vivo el legado de Elías Metz

Estudiantes con una nueva cancha de hockey sobre césped. 

Estudiantes celebra 50 años de hockey con la inauguración de su segunda cancha sintética

Ver comentarios

Lo último

Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

Ultimo Momento
Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028

Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028

Policiales
Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados

Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados

Se presentó un oferente para la concesión del Carnaval de Concordia y habrá otra licitación

Se presentó un oferente para la concesión del Carnaval de Concordia y habrá otra licitación

El Grupo de Evacuación y Rescate (GER) de Paraná, al servicio de la comunidad

El Grupo de Evacuación y Rescate (GER) de Paraná, al servicio de la comunidad

Dejanos tu comentario