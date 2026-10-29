El accidente ocurrió en Los Aromos y Segundo Sombra de Paraná. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones y cómo fue el impacto.

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto.

Un accidente de tránsito ocurrido en Paraná dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, luego de una colisión entre una motocicleta y un automóvil.

El siniestro se registró en la intersección de las calles Los Aromos y Segundo Sombra , aunque todavía no se determinaron las circunstancias en las que se produjo el choque.

Dos personas resultaron lesionadas

Como consecuencia del impacto entre ambos vehículos, dos personas sufrieron lesiones, una de ellas menor de edad.

Hasta el momento, no se informó sobre la gravedad de las heridas ni se precisó si los afectados necesitaron ser trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Investigan las circunstancias del choque

Por otra parte, todavía se desconocen las causas que provocaron el accidente y cómo se produjo la colisión entre la motocicleta y el automóvil.

No se difundieron mayores precisiones sobre la mecánica del siniestro.