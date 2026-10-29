Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

El accidente ocurrió en Los Aromos y Segundo Sombra de Paraná. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones y cómo fue el impacto.

29 de octubre 2026 · 21:15hs
Paraná: dos personas heridas

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto.

Un accidente de tránsito ocurrido en Paraná dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, luego de una colisión entre una motocicleta y un automóvil.

El siniestro se registró en la intersección de las calles Los Aromos y Segundo Sombra, aunque todavía no se determinaron las circunstancias en las que se produjo el choque.

Dos personas resultaron lesionadas

Como consecuencia del impacto entre ambos vehículos, dos personas sufrieron lesiones, una de ellas menor de edad.

Hasta el momento, no se informó sobre la gravedad de las heridas ni se precisó si los afectados necesitaron ser trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Investigan las circunstancias del choque

Por otra parte, todavía se desconocen las causas que provocaron el accidente y cómo se produjo la colisión entre la motocicleta y el automóvil.

No se difundieron mayores precisiones sobre la mecánica del siniestro.

Paraná Choque moto Auto
Noticias relacionadas
Hay gran variedad de objetos de otras épocas para elegir.

Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná.

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná

chocaron un transporte escolar y una camioneta en parana

Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

estiman que hay mas de 300 personas en situacion de calle en parana

Estiman que hay más de 300 personas en situación de calle en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Rosario: gobernadores y Nación ratificaron su sintonía en una cumbre

Rosario: gobernadores y Nación ratificaron su sintonía en una cumbre

Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos en el RIGI: El derrame no es automático, hay que construirlo

Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos en el RIGI: "El derrame no es automático, hay que construirlo"

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Ultimo Momento
Rosario: gobernadores y Nación ratificaron su sintonía en una cumbre

Rosario: gobernadores y Nación ratificaron su sintonía en una cumbre

Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos en el RIGI: El derrame no es automático, hay que construirlo

Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos en el RIGI: "El derrame no es automático, hay que construirlo"

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Manuel Troncoso: Detrás de un expediente hay derechos, necesidades y personas que esperan algo

Manuel Troncoso: "Detrás de un expediente hay derechos, necesidades y personas que esperan algo"

Solidaridad y deporte para mantener vivo el legado de Elías Metz

Solidaridad y deporte para mantener vivo el legado de Elías Metz

Policiales
Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Quiero justicia por mi hija: el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

"Quiero justicia por mi hija": el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos en el RIGI: El derrame no es automático, hay que construirlo

Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos en el RIGI: "El derrame no es automático, hay que construirlo"

Manuel Troncoso: Detrás de un expediente hay derechos, necesidades y personas que esperan algo

Manuel Troncoso: "Detrás de un expediente hay derechos, necesidades y personas que esperan algo"

Emitieron una alerta amarilla por tormentas para siete departamentos de Entre Ríos

Emitieron una alerta amarilla por tormentas para siete departamentos de Entre Ríos

Paraná: avanza la conexión de la Ruta 12 con la Circunvalación y prevén finalizarla en marzo de 2027

Paraná: avanza la conexión de la Ruta 12 con la Circunvalación y prevén finalizarla en marzo de 2027

Reclamo de cuidadoras domiciliarias: Hace tres meses que no cobramos

Reclamo de cuidadoras domiciliarias: "Hace tres meses que no cobramos"

Dejanos tu comentario