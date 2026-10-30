Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV.

Diego Correa y Franco Rossetto, jugadores del CAE, integran la lista de 27 convocados para el amistoso internacional ante Inglaterra A en Bath.

Argentina XV tiene plantel confirmado para afrontar el amistoso internacional frente a Inglaterra A , que se disputará el próximo viernes 6 de noviembre en la ciudad de Bath, Inglaterra. El encuentro comenzará a las 16.45 de nuestro país (19.45 hora local) y contará con la presencia de 27 jugadores convocados por el head coach del seleccionado, Álvaro Galindo.

Entre los citados se destacan dos representantes de la Unión Entrerriana de Rugby: Diego Correa y Franco Rossetto, ambos jugadores del Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná, quienes tendrán la oportunidad de integrar el seleccionado nacional para este importante compromiso internacional. Su convocatoria representa una nueva oportunidad para el rugby entrerriano de tener presencia en un equipo que continúa funcionando como plataforma de desarrollo y proyección para los jugadores argentinos.

Argentina XV viaja a Inglaterra con dos jugadores del CAE entre sus convocados

El plantel llega a este compromiso luego de completar cuatro jornadas de concentración en Hindú Club, donde el cuerpo técnico trabajó en la preparación del equipo antes de emprender el viaje rumbo a Gran Bretaña. Galindo destacó el nivel de compromiso mostrado por los jugadores y la renovación permanente que atraviesa Argentina XV, con nombres que se incorporan a partir de sus buenos rendimientos en las distintas competencias nacionales e internacionales.

"Fueron cuatro días muy buenos con un plantel que se sigue renovando. Sigue habiendo cambios desde que empezamos el primer partido con Estados Unidos, lo cual habla bien de la formación y del sistema que tenemos, jugadores para ir a buscar. Muchos que están acá no estuvieron en las primeras listas y por sus desempeños en los diferentes torneos están", expresó el entrenador, quien también valoró la energía y predisposición del grupo durante los entrenamientos.

En relación con el desafío que representa Inglaterra A, el head coach fue contundente al destacar la jerarquía del rival. "Las expectativas son las mejores. Creo que es un rival de súper jerarquía, de estos últimos tres años quizá el de mayor jerarquía contra Argentina XV. Estamos muy bien preparados, recontra contentos por el desafío, sabiendo que la vara va a ser alta, pero súper confiados en que tenemos jugadores preparados para hacer frente y para llevarnos un lindo resultado allá", señaló.

Además, Galindo remarcó la importancia de sostener una competencia regular para el crecimiento de los jugadores que buscan desarrollarse dentro del rugby argentino, tanto en los clubes como en las franquicias nacionales. En ese sentido, consideró que disputar encuentros de este nivel permite fortalecer los vínculos dentro del plantel, conocer a los compañeros y consolidar una identidad de juego.

Argentina XV afrontará así un nuevo desafío internacional en una temporada que ya tuvo compromisos frente a Estados Unidos, Paraguay, Uruguay y Chile. En lo que va de 2026, el seleccionado consiguió dos victorias en el Américas Rugby Championship, ante Paraguay (58-11) y Uruguay (64-10), además de caer frente a Estados Unidos (24-25) y Chile (27-28).

La nómina de 27 convocados está integrada por Bautista Bernasconi, Diego Correa, Nicolás D’Amorim, Pedro Delgado, Galo Fernández, Rodrigo Fernández Criado, Agustín Fraga, Gael Galván, Benjamín Grondona, Francisco Lusarreta, Juan Segundo Martín Montilla, Matías Medrano, Enzo Ocampo, Benjamín Ordiz, Matías Osadczuk, Mateo Pasquini, Juan Penoucos, Juan Cruz Pérez Rachel, Santiago Pernas, Franco Rossetto, Agustín Sarelli, Federico Serpa, Francisco Sluga, Alejo Sugasti, Nicolás Viola, Juan Manuel Vivas y Tobías Wade.

Con Correa y Rossetto como representantes del CAE y del rugby de Entre Ríos, Argentina XV se prepara para una exigente prueba ante un seleccionado inglés de alto nivel, en un partido que también servirá para seguir evaluando y proyectando nuevos talentos hacia el máximo seleccionado nacional.