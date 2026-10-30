El SMN anticipa dos jornadas con condiciones diferentes en Entre Ríos. El viernes estará nublado y el sábado habrá una mejora con temperaturas en ascenso .

Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 30 y sábado 31 de octubre condiciones meteorológicas diferentes en las principales ciudades de Entre Ríos. Mientras que el viernes predominará el cielo nublado, para el sábado se espera una mejora generalizada, con períodos de sol y nubosidad variable.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y 28 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 13 y 16 grados. Paraná será la ciudad con el registro más elevado durante el sábado, cuando el termómetro alcance los 28 grados.

De acuerdo con los datos del SMN, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay también experimentarán un leve aumento de las temperaturas máximas hacia el cierre de la semana.

Viernes con cielo nublado en las principales ciudades

Para este viernes 30 de octubre, el pronóstico anticipa una jornada con cielo nublado en las cuatro ciudades entrerrianas.

En Paraná, la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 26. Las condiciones de nubosidad se mantendrán durante la jornada.

En Concordia se espera un panorama similar, con una mínima de 15 grados y una máxima de 26, también bajo un cielo predominantemente nublado.

Por su parte, Gualeguaychú tendrá temperaturas de entre 14 y 25 grados, mientras que Concepción del Uruguay registrará los mismos valores, con una mínima de 14 y una máxima de 25 grados.

De esta manera, el viernes presentará condiciones térmicas similares en las principales localidades de la provincia, con diferencias de apenas uno o dos grados entre las temperaturas previstas.

Sábado con sol, nubes y temperaturas en ascenso

Para el sábado 31 de octubre, último día del mes, el SMN prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con períodos de sol y nubosidad variable en las cuatro ciudades.

En Paraná, la mínima será de 16 grados y la máxima llegará a los 28, lo que representará un aumento de dos grados respecto del viernes.

En Concordia, el termómetro oscilará entre los 14 y 27 grados. También se espera una jornada con alternancia de sol y nubes.

En Gualeguaychú, la temperatura mínima descenderá a 13 grados y la máxima alcanzará los 26. Las mismas condiciones se pronostican para Concepción del Uruguay, donde se esperan registros de entre 13 y 26 grados.

El ascenso de las máximas y la presencia de períodos soleados marcarán una jornada más templada, especialmente durante la tarde.

Qué se sabe sobre las lluvias y las alertas

Los datos del SMN utilizados para este informe indican cielo nublado durante el viernes y condiciones de sol y nubes para el sábado, pero no incluyen porcentajes de probabilidad de precipitaciones ni información actualizada sobre alertas meteorológicas.

Por ese motivo, no corresponde descartar lluvias o tormentas únicamente a partir de la descripción del estado del cielo.

Las condiciones pueden modificarse con las próximas actualizaciones del pronóstico. Para conocer eventuales advertencias y probabilidades de precipitaciones, se recomienda consultar el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).