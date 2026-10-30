Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Cuatro sujetos fueron detenidos en Bovril durante un procedimiento por abigeato, luego de que intentaran escapar ante la presencia policial.

Cuatro sujetos fueron detenidos en Bovril durante un procedimiento por abigeato, luego de que intentaran escapar ante la presencia policial. En una construcción cercana a las vías del ferrocarril donde se habían escondido, la Policía encontró alrededor de 100 kilos de cortes cárnicos vacunos, un arma de fuego calibre .22 y elementos utilizados para la faena.

El operativo se realizó en las primeras horas de la madrugada del jueves, durante recorridas preventivas de la Brigada Interdepartamental por un camino vecinal de la localidad. Según se informó desde esa dependencia policial, los efectivos observaron un automóvil y una motocicleta cuyos ocupantes transportaban mochilas de grandes dimensiones y un elemento que parecía ser un arma de fuego.

Al advertir la presencia policial, quienes se desplazaban en ambos vehículos intentaron darse a la fuga. La persecución terminó cuando los ocupantes de la motocicleta y dos personas que viajaban en el automóvil, que luego se perdió de vista, ingresaron a una construcción en un asentamiento ubicado junto a las vías ferroviarias.

Con la colaboración de personal de la Comisaría de Bovril, los efectivos continuaron la búsqueda y encontraron a los sospechosos cuando intentaban escapar por las vías. Allí fueron interceptados y detenidos, consignó el sitio La Sexta.

Allanamiento

Tras la intervención de la fiscal en turno, que autorizó el ingreso al inmueble, los uniformados constataron la presencia de aproximadamente 100 kilos de cortes cárnicos vacunos, además de un arma de fuego calibre .22 con cartuchería, un teléfono celular y elementos empleados para la faena.

Como resultado del procedimiento, las cuatro personas quedaron detenidas en flagrancia por el supuesto delito de abigeato, a disposición de la Justicia. También secuestraron la motocicleta en la que se desplazaban dos de los involucrados.

La causa continúa en trámite y se aguarda la autorización de nuevas medidas solicitadas a la Fiscalía de La Paz.