Uno Entre Rios | La Provincia | Carnaval

Se presentó un oferente para la concesión del Carnaval de Concordia y habrá otra licitación

El proceso no permitió avanzar con una adjudicación del Carnaval de Concordia. Próximamente habrá una nueva licitación.

30 de octubre 2026 · 10:11hs
La propuesta cumplía con los demás requisitos

La propuesta cumplía con los demás requisitos, pero carecía de una documentación esencial para su admisión.

Se llevó adelante en la Municipalidad la apertura de propuestas para concesionar la organización, producción y explotación del Carnaval de Concordia 2027. Si bien cuatro interesados habían comprado los pliegos para participar de la licitación, al momento de la apertura se registró una sola presentación. El proceso no permitió avanzar con una adjudicación, ya que la única oferta presentada no incluyó la garantía exigida por el pliego.

Licitaci&oacute;n Carnaval de Concordia.&nbsp;

Licitación Carnaval de Concordia.

En este sentido, un integrante del Ente de Carnaval explicó que la propuesta cumplía con los demás requisitos, pero carecía de una documentación esencial para su admisión. “Era la garantía, fue lo que le faltó”, precisó.

Agregó que el oferente había iniciado el trámite para obtener esa garantía, pero no logró contar con ella dentro del plazo establecido para presentar la propuesta.

“En realidad la habían tramitado, pero no llegaron a tiempo porque se la entregan tarde”, señaló a Diario Río Uruguay. No obstante, aclaró que su ausencia constituye una causal de inadmisibilidad, independientemente del cumplimiento de las restantes condiciones.

La fuente remarcó que, si bien “todos los otros requisitos del pliego estuvieron absolutamente cumplimentados” por el interesado, el llamado quedó sin una oferta admisible por la falta de esa garantía.

Ante lo ocurrido, el Ente señaló que corresponde instrumentar mediante un decreto el cierre de esta instancia y avanzar con un segundo llamado a licitación, de acuerdo con el procedimiento administrativo.

La próxima licitación del Carnaval

Respecto de los plazos, la fuente anticipó que la nueva convocatoria podría tener su apertura el 9 de noviembre, aunque aclaró que se trata de una fecha tentativa.

El proceso busca definir quién asumirá la organización, producción y explotación de la edición 2027 del Carnaval de Concordia. La nueva instancia dará otra oportunidad para presentar propuestas que cumplan con la totalidad de las exigencias del pliego.

Carnaval Concordia licitación
Noticias relacionadas
Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados.

Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados

el grupo de evacuacion y rescate (ger) de parana, al servicio de la comunidad

El Grupo de Evacuación y Rescate (GER) de Paraná, al servicio de la comunidad

fiesta del choripan entrerriano: solidaridad, musica y tradicion en rosario del tala

Fiesta del Choripán Entrerriano: solidaridad, música y tradición en Rosario del Tala

Crecida del río Paraná: modifican el embarque de excursiones náuticas por seguridad.

Crecida del río Paraná: modifican el embarque de excursiones náuticas por seguridad

Ver comentarios

Lo último

Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

Ultimo Momento
Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Diego Correa y Franco Rossetto, los entrerrianos convocados para Argentina XV

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028

Messi no volvería a la Argentina: quiere seguir en Inter Miami hasta 2028

Policiales
Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados

Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados

Se presentó un oferente para la concesión del Carnaval de Concordia y habrá otra licitación

Se presentó un oferente para la concesión del Carnaval de Concordia y habrá otra licitación

El Grupo de Evacuación y Rescate (GER) de Paraná, al servicio de la comunidad

El Grupo de Evacuación y Rescate (GER) de Paraná, al servicio de la comunidad

Dejanos tu comentario