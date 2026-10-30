Se presentó un oferente para la concesión del Carnaval de Concordia y habrá otra licitación

El proceso no permitió avanzar con una adjudicación del Carnaval de Concordia. Próximamente habrá una nueva licitación.

La propuesta cumplía con los demás requisitos, pero carecía de una documentación esencial para su admisión.

Se llevó adelante en la Municipalidad la apertura de propuestas para concesionar la organización, producción y explotación del Carnaval de Concordia 2027. Si bien cuatro interesados habían comprado los pliegos para participar de la licitación, al momento de la apertura se registró una sola presentación. El proceso no permitió avanzar con una adjudicación, ya que la única oferta presentada no incluyó la garantía exigida por el pliego.

En este sentido, un integrante del Ente de Carnaval explicó que la propuesta cumplía con los demás requisitos, pero carecía de una documentación esencial para su admisión. “Era la garantía, fue lo que le faltó”, precisó.

Agregó que el oferente había iniciado el trámite para obtener esa garantía, pero no logró contar con ella dentro del plazo establecido para presentar la propuesta.

“En realidad la habían tramitado, pero no llegaron a tiempo porque se la entregan tarde”, señaló a Diario Río Uruguay. No obstante, aclaró que su ausencia constituye una causal de inadmisibilidad, independientemente del cumplimiento de las restantes condiciones.

La fuente remarcó que, si bien “todos los otros requisitos del pliego estuvieron absolutamente cumplimentados” por el interesado, el llamado quedó sin una oferta admisible por la falta de esa garantía.

Ante lo ocurrido, el Ente señaló que corresponde instrumentar mediante un decreto el cierre de esta instancia y avanzar con un segundo llamado a licitación, de acuerdo con el procedimiento administrativo.

La próxima licitación del Carnaval

Respecto de los plazos, la fuente anticipó que la nueva convocatoria podría tener su apertura el 9 de noviembre, aunque aclaró que se trata de una fecha tentativa.

El proceso busca definir quién asumirá la organización, producción y explotación de la edición 2027 del Carnaval de Concordia. La nueva instancia dará otra oportunidad para presentar propuestas que cumplan con la totalidad de las exigencias del pliego.