Los autos antiguos se llevan todas las miradas en Concordia

Este domingo llega a su fin el octavo encuentro internacional de Autos Antiguos de Concordia, donde más de 50 entusiastas de todo el país, como de Uruguay, Brasil y Paraguay se reunieron desde el viernes para transmitir cultura e historia.

La gente pudo disfrutar de estas verdaderas joyitas que le dieron vida a las calles de la ciudad porque en varias ocasiones desfilaron por distintos lugares. Incluso, hoy está prevista la exposición en el predio Ex Viñedos Moulins para los autos clásicos y antiguos que finalmente suman 55 unidades.

"Hay autos de más de 100, 120 años de antigüedad. Muchos autos por ahí están en un museo, en un garaje y nosotros le brindamos esta seguridad a los dueños para que la gente pueda venir. A nosotros nos gusta mostrarlo, exponerlo, que saquen foto, que filmen, pero ahí por hay gente que no le gusta que le abran los autos, que metan adentro. Entonces hicimos una especie de parque cerrado para que los autos se luzcan con la mayor seguridad”, indicó Eduardo Bazzarelli, presidente de la Asociación Autos Antiguos de Concordia.

El organizador indicó que buscaron realizar un encuentro donde la gente pueda ver los autos transitar por las calles. "No es sencillo porque el viernes tuvimos una caravana, hoy –por el sábado– otra y mañana –por hoy– lo mismo y mover 55 autos por la calle de Concordia es complicado, sobre todo por la diferencia de modelos de auto. Un auto viejito que yo tengo un Ford T, hay que arrancarlo con manija adelante, luego levantar una rueda para que arranque, después bajar el gato y salir. Congeniar a todos con más de 50 autos es complicado. Entonces, pusimos un límite para poder manejarlo y darle el mejor servicio a los expositores que se vayan contentos y tratar de que no fallen en absoluto nada de la organización”, remarcó.

Bazzarelli detalló que el interés fue tanto que lamentablemente completaron el cupo de expositores. "Los que llamaron esta última semana que habrán sido seis, siete que se interiorizaron a último momento, tuvimos que decirle que no. Sobre todo por la logística, de comida porque esta noche –por ayer– tuvimos lacena de gala en Bodega Robinson y es complicado sumar a último momento y no prestarle el servicio al que ya confirmó su presencia hace un mes y medio o dos atrás”, dijo.

Consultado de cómo se dieron los inicios de estos encuentros, respondió: "Todo empezó 10 años atrás con un grupo de amigos de Concordia, nos encontrábamos en la costanera, nos veíamos que teníamos un auto antiguo, empezamos a armar una agrupación de amigos con los autos antiguos y decidimos hacer el primer encuentro hace 10 años que logramos juntar casi 40 autos de Concordia y zonas aledañas. Estuvimos dos años frenados por la pandemia y después seguimos haciendo el encuentro, que cada vez sale mejor. La idea es seguir progresando y mejorarnos año tras año y eso da fruto que la gente venga desde tan lejos”.

El itinerario de hoy para los autos antiguos

Luego de lo que fueron las distintas actividades desde el viernes para hoy está previsto que desde las 10 transitarán hasta el Naranjal de Pereda y desde las14 comenzará la exposición en el Corsódromo y al final del día habrán transitado más de 120 kilómetros entre las tres jornadas. "En este encuentro del domingo vamos a tener un encuentro abierto a todo el público. Aquel que tenga una moto antigua, un auto antiguo, clásico y quiera sumarse van a tener las puertas abiertas”, comentó.

Y como iniciativa desde la organización también se pretende transmitir la cultura de los autos que forjaron los caminos del país. "Me pasa que muchos me mandan mensajes diciéndome que su auto no está bien pintado, que le falta algo, que no está restaurado. No importa la idea es que este domingo vengan y también transmitirles a ellos la cultura y que de a poquito vayan mejorando sus autos para cuidarlo, que no terminan tirándose para que cada vez tengamos más vehículos en la ciudad de autos antiguos", manifestó.

Movimiento económico en Concordia

Por último, el coleccionista valoró que este tipo de evento genera un movimiento económico dentro de la ciudad. "Desde el pequeño artesano expositor que viene y presenta su stand va a estar trabajando porque el año pasado la exposición del domingo estuvo colmado de gente y después hay más de150 personas de afuera que van a salir a comer, van a usar el restaurant, van a echar combustible, así que es un bien para todo Concordia", finalizó.