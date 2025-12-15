Vuelve la Navidad solidaria que don Julio dejó como legado

En 2011 un vecino de San Agustín inició una cruzada para que los chicos recibieran un presente en Navidad. Hoy su familia continúa con la iniciativa.

Cada 24 de diciembre, cuando el calor aprieta y el reloj marca la cuenta regresiva hacia la Navidad, en el barrio San Agustín de Paraná hay una magia que se repite desde hace más de una década. No nace de vidrieras ni de grandes campañas comerciales, sino del corazón de una familia y de un hombre que supo convertir un gesto simple en una tradición imborrable.

Fue en 2011 cuando Hugo Carlos Julio decidió que algo podía hacer por los chicos del barrio y con la ayuda de gente que hizo donaciones de caramelos y otras golosinas salió a repartirlos en bolsitas plásticas para que cada niño tuviera un regalo.

Papá Noel en San Agustín 3 Don Julio le dio vida al Papá Noel de San Agustín, hasta que falleció en 2020. Ahora uno de sus hijos se pone el traje para continuar con esta tradición

“A esta cruzada la empezó a hacer mi papá hace 12 años, y cuando falleció, en 2020, la seguimos nosotros. El año pasado, por primera vez, no pudimos salir, porque mi mamá Gloria es paciente oncológica y tuvo problemas de salud”, contó a UNO Alejandra, una de las hijas de don Julio, el hombre que se calzaba el traje de Papá Noel para llevarle alegría a los chicos del barrio.

Los inicios de esta loable campaña de Navidad

Alejandra rememoró los inicios de esta misión solidaria: “Mi papá siempre decía que veía pasar a familias humildes con nenes chiquitos, caminando, y pensaba en lo lindo que sería aunque sea regalarles un caramelo”. Aquella idea espontánea se transformó rápidamente en acción, y arrancó con una camioneta prestada por un vecino, una silla plástica, un traje de Papá Noel y la decisión de salir a recorrer unas pocas manzanas.

Ese primer año repartieron unas 400 bolsitas. Con el tiempo, el gesto creció de manera impensada. “Al año siguiente se sumaron más y hubo una ocasión en la que llegamos a las 1.000. Incluso el último año que lo hicimos llegamos a más de 3.000 bolsitas”, contó la joven.

Papá Noel en San Agustín

La iniciativa dejó de ser sólo familiar para convertirse en una verdadera movida barrial, sostenida por vecinos, amigos y comerciantes que aportan caramelos, dinero para comprar golosinas o elementos para decorar el trineo.

Don Julio fue Papá Noel durante años, incluso mientras atravesaba un tratamiento oncológico. “Él hacía la quimio y seguía. Capaz ya no se subía al trineo, pero nos acompañaba de atrás. Cuando ya no pudo más, lo empezó a hacer mi hermano”, relató su hija, y confió que para la familia, la campaña siempre fue un homenaje en vida y, luego de su fallecimiento, un modo de mantenerlo presente.

Continuar la propuesta

Don Julio murió en 2020, en plena pandemia y, el año pasado, por primera vez, la caravana no salió. La ausencia se sintió en el hogar de los Julio y también en el barrio. “Eran las cinco de la tarde del 24 y sentíamos que faltaba algo. Mirábamos afuera y no estaba el cartel, no estaba Papá Noel. Era como que algo no estaba bien”, confesó Alejandra, visiblemente emocionada.

La decisión de volver no fue sencilla. La situación económica, el esfuerzo físico, el tiempo que demanda la organización y otras dificultades habían llevado a la familia a pensar que el ciclo estaba cerrado. Sin embargo, el barrio habló. “La gente empezó a preguntarnos por qué Papá Noel no iba a salir, que los chicos lo extrañaban, que habían quedado esperando”, contó.

Papá Noel en San Agustín Todo el barrio valora la labor que hizo don Julio

Hubo una frase que terminó de sellar la decisión. “Un hombre vino y nos dijo que su nieta se había quedado esperando a Papá Noel. Él vende churros y nos dijo que, si podía ayudar, iba a ayudar. Ahí dijimos: lo hacemos, salga como salga”.

Este año, la campaña vuelve a rodar con el mismo espíritu de siempre. El recorrido es amplio: calles Anacleto Medina, Luis Palma, Montiel, la Plaza San Agustín y varios sectores más de la zona. La caravana saldrá nuevamente el 24 de diciembre a las 17 desde la casa de los Julio. Adelante irá la camioneta, detrás el trineo, confeccionado por uno de los hermanos, que es herrero; y acompañando estará presente la batucada “Batería Cinco Estrellas”, también del barrio.

Trabajo mancomunado para llevar alegría a los chicos

“Mi hermano Matías es quien actualmente se pone el traje de Papá Noel. Mi otro hermano Martín es el que maneja la camioneta que lleva la batucada y el trineo. Otro de mis hermanos, Emanuel, y yo, somos los dos que andamos siempre organizando todo y nos dedicamos más a las redes y a armar toda la movida. Mi mamá Gloria, mi cuñada Cecilia, mi novio Manuel, y después mi amiga Romina, y varios vecinos son los que siempre están ahí colaborando en lo que haga falta”, precisó Alejandra.

Familia Julio La familia Julio se encarga de que Papá Noel esté presente cada Navidad en San Agustín

Por otra parte, contó que la vuelta va a durar unas cuatro horas, y aseguró: “Volvemos a las nueve de la noche. A veces no llegamos ni a cenar tranquilos, pero la satisfacción es enorme”.

El calor, el traje pesado, los chicos que tironean la barba, las cartitas improvisadas y los abrazos forman parte del ritual. “Un nene ve que Papá Noel se levanta a tomar agua y te dice ‘no sos Papá Noel’. Pero esa inocencia es lo que queremos cuidar”, destacó.

La familia Julio nunca quiso dinero ni apoyos políticos. “Siempre fue algo nuestro, del barrio, sin banderas. Preferimos que donen caramelos”, aclaró Alejandra, y precisó que quienes quieran colaborar pueden acercarse a Acebal 1072, en barrio San Agustín, donde “un cartel anuncia que allí vive Papá Noel”; o comunicarse al número de teléfono de Gloria, la mamá de la familia, para coordinar la entrega: 343-5112157.

Doble homenaje

Este 2025, además, la caravana tiene un significado especial. Es un homenaje doble: a don Julio y a Pili, quien estaba a cargo de la batucada Cinco Estrellas y falleció este año, también a causa de una enfermedad oncológica. “Decidimos hacerlo también por él. Sentimos que los dos deben estar juntos en este homenaje”, subrayó Alejandra.

Papá Noel en San Agustín 1

La familia Julio sabe que los chicos que hoy reciben caramelos no son los mismos de hace doce años. “El nene que tenía un año hoy es adolescente, y el que tenía doce capaz ahora es papá. Pero la magia sigue siendo la misma”, afirma.

En un contexto difícil, donde muchas tradiciones se pierden, esta familia volverá a ponerse el traje, literal y simbólicamente, para sostener un gesto que ya es parte de la identidad del barrio. Porque, como repiten ellos, Papá Noel no es sólo un personaje: es memoria, es amor y es la certeza de que, aun cuando alguien ya no está, su legado puede seguir recorriendo las calles y repartiendo sonrisas.