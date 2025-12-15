Uno Entre Rios | El País | Grupo Petersen

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa "Transformar la Secundaria"

Las Fundaciones Grupo Petersen recibieron el primer premio de la categoría Bancos, por su impulso en acciones innovadoras y de alto impacto para la mejora educativa.

15 de diciembre 2025 · 14:34hs
Las Fundaciones Grupo Petersen recibieron el primer premio de la categoría Bancos

Las Fundaciones Grupo Petersen recibieron el primer premio de la categoría Bancos, por su impulso en acciones innovadoras y de alto impacto para la mejora educativa.
Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa Transformar la Secundaria

Transformar la Secundaria, el programa educativo impulsado por Fundaciones Grupo Petersen (Fundación Banco San Juan, Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz), recibió el primer premio en la categoría Bancos de la 14° edición del Premio Conciencia, el certamen nacional que reconoce a compañías que contribuyen al desarrollo sostenible y al bienestar social.

La premiación se realizó el jueves 11 de diciembre en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en un evento que reunió a referentes del ámbito público, privado y del tercer sector.

El jurado destacó el trabajo de las Fundaciones en pos de la transformación de la educación secundaria, mediante la implementación de un programa orientado a la mejora de los aprendizajes y la gestión escolar, con innovación pedagógica y trabajo en alianza.

El premio fue entregado a la Dra Hilda Callegaro, Presidente de las cuatro Fundaciones de Grupo Petersen, quien agradeció el trabajo con aliados y voluntarios y expresó: “Esta distinción nos llena de orgullo y es un gran reconocimiento al compromiso con el que trabajamos hace 25 años; nos motiva a seguir impulsando la transformación de la escuela secundaria, tan importante para nosotros y para nuestras comunidades”

Transformar la Secundaria es un programa educativo implementado en cuatro provincias (San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz) que se desarrolla en alianza con ministerios y/o consejos de Educación, con el objetivo de fortalecer la gestión estratégica y el liderazgo pedagógico en escuelas secundarias, mejorar los indicadores de eficiencia interna, potenciar los aprendizajes de Lengua y Matemática, impulsar la innovación pedagógica y tecnológica, y contribuir a mejorar el clima escolar.

El programa tuvo impacto, hasta el momento, en más de 300 escuelas, 350 directivos, 1.900 docentes, 40 supervisores y 100 mil estudiantes.

Desde hace 25 años, las Fundaciones Grupo Petersen llevan adelante programas y acciones mediante alianzas público-privadas orientadas a la transformación de la educación secundaria, centrando a los estudiantes como protagonistas y a los directivos y docentes como líderes de una nueva escuela secundaria.

