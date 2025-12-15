Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Patricia Bullrich presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la Conmebol contra Tapia y Toviggino por presuntas violaciones al Código de Ética.

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, denunció al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia , y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y posibles violaciones a normas éticas y anticorrupción.

La ex ministra de Seguridad informó sobre la presentación a través de su cuenta de X, donde reclamó que "deben investigar a fondo a esta mafia" . En la denuncia, Bullrich solicitó que se evalúen posibles infracciones al Código de Ética de la Conmebol y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo sudamericano.

Patricia Bullrich acusó a Tapia y Toviggino de corrupción y lavado de dinero en la AFA

Según detalló la legisladora, las acusaciones apuntan a "presuntas violaciones a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro".

En el escrito presentado ante el Tribunal de Ética de la Conmebol, Bullrich pidió "la apertura de una investigación preliminar conforme al Código de Ética vigente, la evaluación de las conductas denunciadas a la luz de la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento, y la adopción de las medidas que correspondan, incluidas sanciones disciplinarias, en caso de acreditarse las violaciones denunciadas".

La senadora también reclamó que la Conmebol investigue "a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino", y cuestionó públicamente el manejo de los recursos del fútbol nacional. "A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta", afirmó.

Entre los puntos centrales de la denuncia, Bullrich enumeró la existencia de una "investigación judicial en curso por presunto uso de sociedades interpuestas, adquisición de bienes de altísimo valor mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial, contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas, incremento patrimonial abrupto e incompatible, y otras investigaciones administrativas y fiscales contra la AFA".

Además, remarcó que la Política Anticorrupción de laonmebol "prohíbe de manera expresa la participación directa o indirecta en actos de corrupción, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial”, y establece la obligación de investigar y sancionar estas conductas “con independencia del cargo jerárquico de las personas involucradas".

La presentación también subraya que Tapia y Toviggino "revisten la calidad de dirigentes de una asociación miembro de la Conmebol, ocupando cargos ejecutivos de máxima jerarquía", y que el Código de Ética del organismo resulta aplicable "con independencia de que los hechos denunciados se encuentren bajo investigación de autoridades judiciales nacionales".

Finalmente, la denuncia sostiene que los hechos señalados se vinculan con "presuntas prácticas de corrupción y lavado de activos, posibles conflictos de intereses en contrataciones de la AFA, uso indebido o no transparente de recursos y el incumplimiento de los deberes de integridad, lealtad institucional y buena gobernanza".