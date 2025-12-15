Uno Entre Rios | La Provincia | salud

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Profesionales de la salud en alerta: "La modificatoria de la Ley que reglamenta la carga horaria agrava la inseguridad laboral", expresaron en Casa de Gobierno

15 de diciembre 2025 · 14:00hs
Profesionales de la salud en alerta: La modificatoria de la Ley que reglamenta la carga horaria agrava la inseguridad laboral

Foto: APF

Profesionales de la salud en alerta: "La modificatoria de la Ley que reglamenta la carga horaria agrava la inseguridad laboral", expresaron en Casa de Gobierno

Trabajadores de la salud pública se movilizan en rechazo a la reciente modificación de la Ley 9.892, cuya aprobación inicial en el Senado generó alarma debido a la modificación en la carga horaria, además de la inclusión de puntos cruciales como el seguro de mala praxis y el blanqueo de guardias.

Este lunes al mediodía un grupo de trabajadores de la salud pública se concentraron en las inmediaciones de la Casa de Gobierno para entregar un petitorio y visibilizar sus reclamos.

En este contexto la bioquímica del hospital San Roque, Claudia Splendore, explicó las razones detrás de la movilización de profesionales de la salud pública, quienes se oponen a la reciente modificatoria de la Ley 9.892. La entrevistada destacó que el principal punto de urgencia y desacuerdo es la reglamentación de la carga horaria, una demanda que, según la profesional, se viene solicitando durante todo el año sin obtener respuesta de las autoridades.

Profesionales de salud autoconvocados mala praxis carga horaria

Splendore detalló a APF que la presentación de esta nueva modificación legislativa "nos alarga más la regularización de nuestro horario". El colectivo de profesionales busca que se les reglamente la carga horaria con la que han estado trabajando históricamente, ya que esta se corresponde con sus niveles salariales actuales. "Nosotros lo que queremos es seguir trabajando, como estamos trabajando hasta ahora, con nuestra carga horaria, que es de acuerdo a nuestro sueldo," afirmó.

La bioquímica argumentó la necesidad de esta reglamentación para brindar seguridad jurídica a los trabajadores: "Mantenemos los servicios con la carga actual que viene desde hace muchos años, y lo que queremos es que nos reglamenten esa carga horaria para poder darle seguridad al profesional de la salud, porque nadie sabe cuántas horas tiene que cumplir y ahí vienen los problemas".

La profesional también mencionó las diferencias salariales actuales, indicando que un profesional asistente o médico en un centro de salud puede estar cobrando entre 600.000 y 700.000 pesos, mientras que en un hospital de primera categoría las cifras rondan entre 800.000 y 900.000 pesos.

Profesionales de salud autoconvocados mala praxis carga horaria 1

Puntos de desacuerdo clave

Si bien Splendore aclaró que no están en contra de que la ley se actualice, ya que "es una ley que necesita o tal vez en algunos puntos actualizarse," el rechazo a la modificatoria actual es rotundo. "No estamos nada de acuerdo con esta modificatoria," sentenció.

Entre los puntos críticos de la propuesta legislativa que han generado el rechazo, la bioquímica enumeró:

  • Ausencia de la especialidad del profesional.
  • Omisión del seguro de mala praxis.
  • Falta de blanqueamiento de las guardias pasivas y activas, que se realizan constantemente.
  • Irregularidades en los concursos que "se saltan los niveles jerárquicos", permitiendo, por ejemplo, que una persona con "cuatro o cinco años de antigüedad en una suplencia, ya pueda ser jefe de servicio," sin tener en cuenta la debida preparación y experiencia.

La entrevistada concluyó que, a pesar de haber presentado notas previas sin ser convocados a diálogo, los profesionales presentarán una nota formal en la Legislatura donde evaluarán y detallarán sus desacuerdos con los puntos más importantes de la modificatoria, la cual ya obtuvo media sanción en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados.

salud profesionales extensión horaria Senado Casa de Gobierno
