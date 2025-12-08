Qué significa no querer armar el árbol de Navidad, según la psicología

Algunas de las razones psicológicas por las cuáles una persona no quisiera armar el árbol de Navidad pasan por los duelos, el estrés y la soledad.

No todas las personas sienten alegría por armar el árbol de Navidad , y la psicología ofrece diversas explicaciones para este fenómeno. Mientras que para algunos la decoración navideña representa felicidad y unión, para otros puede evocar recuerdos melancólicos, estrés, pérdidas o sentimientos de tristeza. Las razones.

A diferencia de la infancia, cuando predominaba la expectativa de los regalos y la ilusión, la adultez trae consigo la resonancia de pérdidas familiares o conflictos no resueltos , lo que puede influir en la disposición hacia rituales como ar

ar el árbol de Navidad. Para algunas personas, evitar esta tradición se convierte en una forma de regular la carga emocional y marcar un límite personal.

Pérdidas, estrés y soledad

El doctor Rolando Salinas (MN 72241), jefe de Salud Mental del Hospital Alemán y profesor de Psicología de la Salud en la Universidad Católica Argentina (UCA) explicó en Infobae: “En general, las fiestas de fin de año son un motivo de encuentro y de unión familiar. Sin embargo, hay que aceptar que conllevan un componente de estrés debido a cuestiones relacionadas con la organización de las reuniones, los cierres y balances del año laboral y personal, sumados a las preocupaciones excesivas, que son fuente de ansiedad”.

Los duelos por los ausentes son otro motivo de estrés en esta época, dijo el doctor, y agregó: “Muchas personas reviven las pérdidas, los fallecimientos, las rupturas familiares, y en nuestro caso actual, la distancia de los jóvenes emigrados. Los padres, en especial a cierta edad, se alegran del progreso de los hijos que partieron, pero también toman conciencia de la ausencia”.

Razones

Presión emocional por aparentar alegría . La obligación social de “estar bien” puede resultar incómoda, especialmente si atravesaron situaciones difíciles o no sienten entusiasmo por las fiestas.

. La obligación social de “estar bien” puede resultar incómoda, especialmente si atravesaron situaciones difíciles o no sienten entusiasmo por las fiestas. Cansancio de fin de año : el cúmulo de estrés acumulado por obligaciones laborales, financieras y sociales provoca que muchos prefieran evitar actividades adicionales.

: el cúmulo de estrés acumulado por obligaciones laborales, financieras y sociales provoca que muchos prefieran evitar actividades adicionales. Duelo por los ausentes : no solo por los fallecidos, sino también por otras pérdidas, como aquellos que emigraron.

: no solo por los fallecidos, sino también por otras pérdidas, como aquellos que emigraron. Soledad: personas que no tienen familiares de sostén y en esta época de reuniones, esta situación queda mucho más en evidencia.

personas que no tienen familiares de sostén y en esta época de reuniones, esta situación queda mucho más en evidencia. Preferencias personales y búsqueda de rituales alternativos: Algunos eligen no participar en esta tradición porque conectan más con otros modos de vivir la Navidad, optando por encuentros sencillos o prácticas que se ajusten a sus propios valores.

Cada una de estas razones evidencia que el vínculo con las fiestas es personal y variable, y que no existe una única manera correcta de atravesar este período.