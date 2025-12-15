Uno Entre Rios | Show | Nick Reiner

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, fue arrestado en Los Ángeles por la muerte de sus padres. Está bajo custodia con fianza de 4 millones y es sospechoso.

15 de diciembre 2025 · 14:27hs
Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles.

Nick Reiner, hijo mediano del aclamado director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer, ha sido arrestado por la Policía de Los Ángeles, tras la muerte de ambos en circunstancias sospechosas. El hijo del matrimonio, que se encontraba bajo custodia con una fianza de 4 millones de dólares, es señalado como principal sospechoso en el homicidio de sus padres.

Según información proporcionada por el Departamento de Policía de Los Ángeles, los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 77 años, y su esposa Michele, de 68, fueron encontrados el pasado domingo a las 15.30 en su mansión ubicada en el bloque 200 de Chadbourne Avenue, en Los Ángeles. Fue la hija del matrimonio quien halló los cadáveres y alertó a las autoridades, señalando que un miembro de la familia podría ser responsable del crimen.

Shock en Hollywood: Nick Reiner arrestado tras la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele

El caso está siendo investigado como un homicidio, y los medios estadounidenses, como TMZ, han confirmado que Nick Reiner, quien participó en el guion de la película Being Charlie (2015), es actualmente el principal sospechoso. Esta película, inspirada parcialmente en sus propias experiencias con las adicciones, relata la vida de un joven de 18 años que lucha contra su adicción a las drogas.

La noticia ha causado una gran conmoción en Hollywood y más allá, especialmente en el mundo del cine, donde Rob Reiner era una figura ampliamente respetada. Como director, Reiner fue responsable de películas icónicas como Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally y Misery, las cuales marcaron generaciones de cinéfilos.

Rob Reiner también fue un pionero de la industria del cine independiente, siendo uno de los cofundadores de Castle Rock Entertainment, un estudio clave en Hollywood. Fundada en 1987 junto a Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick y Alan Horn, la productora fue responsable de algunos de los proyectos más destacados de la época, incluido el éxito de la serie Seinfeld. En 1993, la empresa fue vendida a Turner Broadcasting, que posteriormente se fusionó con WarnerMedia. Aunque el monto total de la venta nunca se ha revelado, se considera que impulsó considerablemente la fortuna de Reiner.

Se sabe que el director acumuló un valioso patrimonio, con propiedades de lujo en algunas de las zonas más exclusivas de Los Ángeles. Entre ellas destaca su mansión frente al mar en Malibú, valorada en unos 20 millones de dólares, y la residencia en Brentwood, cuyo valor se estima en más de 10 millones de dólares. Fue en esta última propiedad donde se produjo el trágico hallazgo de los cuerpos de Rob y Michele.

