La Pluma, reciente ascendida a la Elite, derrotó en la final a Paraná Green por 4 a 2. UNO habló con Nicolás Albornoz, DT del elenco celeste y blanco.

Mariano Moreno C escribió una página histórica en el futsal paranaense. La Pluma se consagró campeona de la Copa Paraná ARZ, la primera copa oficial de futsal masculino disputada en la capital entrerriana, tras vencer por 4 a 2 a Paraná Green, equipo de la categoría Elite, en la final jugada en el complejo La Toma Vieja. El título no solo coronó un año soñado para el equipo, sino que también ratificó el crecimiento sostenido del futsal local y la competitividad entre las distintas categorías.

La Copa Paraná ARZ se desarrolló con un formato similar a la Copa Argentina de fútbol, integrando equipos de la B, la A y la Elite, con un total de 30 participantes. En ese contexto, Mariano Moreno C (recientemente ascendido a la máxima categoría) logró imponerse ante rivales de jerarquía y quedarse con un trofeo que ya quedó marcado como fundacional para el futsal oficial en Paraná.

La final tuvo todos los condimentos. Paraná Green golpeó primero y se puso en ventaja, pero Moreno C reaccionó rápidamente con el empate de Uriel Ferreyra. Luego llegó el desnivel a través de Bruno Campanini, aunque el Green volvió a emparejar el marcador. En el tramo decisivo apareció nuevamente la contundencia del campeón: Coldi Comas marcó el 3-2 y Campanini selló el 4-2 definitivo, desatando el festejo de La Pluma.

El título fue la frutilla del postre de una temporada brillante. Mariano Moreno C fue campeón del Apertura, se consagró en la Copa Anual, logró el ascenso a la Elite y cerró el año levantando esta nueva copa, enfrentando y superando a equipos de todas las categorías. Un recorrido que habla de trabajo, planificación y un proceso sostenido desde el cuerpo técnico.

Mariano Moreno C 1 Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná.

El plantel fue conducido por un cuerpo técnico amplio y especializado, encabezado por Nicolás Albornoz como director técnico, con Walter Gonzalo como ayudante, Máximo Álvarez en la preparación física, Lukas Mendizabal como entrenador de arqueros y los analistas Daniel Calvi y Máximo Kloster, una estructura poco habitual en el ámbito local y que resultó clave en el rendimiento del equipo.

El camino hacia el título incluyó victorias contundentes y desafíos exigentes. En el debut, Moreno C superó a Amigueros por 14 a 1, luego derrotó a Bajada Grande (5-2), Neuquén Rojo (5-2), Don Bosco (4-1) y cerró el torneo con el triunfo ante Paraná Green en la final. Más allá de los resultados, cada cruce exigió ajustes tácticos y una capacidad de adaptación constante.

La entrevista con Nicolás Albornoz

Tras la consagración, Nicolás Albornoz dialogó con UNO, analizó el título y el significado de esta primera edición de la Copa Paraná ARZ. “Nos enfrentamos a Paraná Green, un equipo de la Elite de la liga futsal. La copa fue estilo Copa Argentina, con equipos de la B, la A y la Elite, más de 30 participantes. La final se jugó en La Toma Vieja y el resultado fue 4 a 2 a favor nuestro”, resumió.

El DT destacó el valor del formato y la paridad del torneo. “Las semifinales fueron con dos equipos de Elite, nosotros recién ascendidos y otro equipo de la B. Que un equipo de la B haya eliminado a equipos de dos categorías más arriba habla de la paridad y del trabajo que se está haciendo. Este tipo de torneos favorece muchísimo al futsal”, remarcó.

Sobre el recorrido de Moreno C, Albornoz fue claro: “Cada rival nos presentó dificultades. Incluso el primer partido, más allá del resultado amplio, fue especial porque era contra muchos ex jugadores nuestros. Después enfrentamos equipos que mirábamos jugar copas nacionales desde afuera y hoy poder competir contra ellos nos obligó a ser versátiles”.

En ese sentido, explicó que el equipo aún está en proceso de adaptación a la Elite. “No tenemos un sistema fijo todavía. Cada rival nos obligó a readaptarnos, a cambiar cosas, y creo que esa versatilidad fue una de las claves para llegar al título”.

El entrenador celebró el título de la Pluma

Mariano Moreno C 2 Nicolás Albornoz, entrenador de Mariano Moreno C.

Pensando en lo que viene, el entrenador bajó un mensaje claro. “Ahora hay que llevar la cabeza a cero. Esto terminó cuando sonó el silbato. Arranca un camino nuevo donde no hay titulares ni suplentes, hay que hacer un cambio físico y trabajar mucho lo mental”, señaló.

El 2026 tendrá desafíos inéditos para el club. “Vamos a jugar nuestro primer torneo nacional, con una semana de convivencia y solo 15 lugares para un plantel de casi 20 jugadores. Ahí empieza otra competencia sana”, anticipó.

Sobre los objetivos en la Elite, fue prudente. “El primer objetivo es mantener la categoría. La brecha entre la A y la Elite es grande y muchos equipos que ascienden descienden al año siguiente. Queremos evitar eso y después ver si podemos pelear por algo más”.

Por último, Albornoz se refirió al crecimiento del futsal en Paraná. “Es exponencial. Hay apoyo, capacitación, formativas, futsal femenino, más clubes y más ciudades sumándose. Tener canchas como La Toma Vieja o el Berduc es un paso enorme para prepararnos para competencias nacionales”, cerró.

Mariano Moreno C cerró un año inolvidable y levantó una copa que ya es historia. La Pluma voló alto, dejó su huella en la primera Copa Paraná ARZ y confirmó que el futsal paranaense tiene presente… y mucho futuro.