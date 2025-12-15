Uno Entre Rios | La Provincia | Abogado

Murió el abogado Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano

Falleció en Paraná el reconocido abogado penalista Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano y firme impulsor del juicio por jurados.

15 de diciembre 2025 · 11:32hs
Murió el abogado Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano

Murió el abogado Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano

Falleció en Paraná el abogado Marciano Martínez, una de las figuras más respetadas del derecho entrerriano. El letrado fue penalista, ex convencional constituyente y un referente ineludible en el debate sobre la modernización del sistema judicial. Durante más de cuatro décadas sostuvo una prédica constante a favor de la implementación del juicio por jurados en Entre Ríos, una institución prevista en la Constitución pero largamente postergada en su aplicación efectiva.

Su trayectoria profesional estuvo estrechamente vinculada al ámbito académico y a la reflexión doctrinaria. Presidió el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y fue autor de libros y trabajos jurídicos que se convirtieron en material de consulta obligada para generaciones de abogados y estudiantes de derecho.

Lanzan una promoción en alojamientos para incentivar el turismo en Paraná durante el verano

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Profesionales de la salud en alerta: La modificatoria de la Ley que reglamenta la carga horaria agrava la inseguridad laboral, expresaron en Casa de Gobierno

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

En 1985 publicó Juicio por Jurados, una obra pionera en la provincia, que tuvo distintas ediciones y que buscó difundir, desde una perspectiva jurídica y pedagógica, el valor democrático de la participación ciudadana en la administración de justicia. Años más tarde, escribió un estudio jurídico sobre el proceso de reforma constitucional de Entre Ríos de 1933, en el que analizó el origen y el alcance de la figura del juicio por jurados como mandato constitucional.

zzzzzzzz.jpg
La recordación. Martínez fue funcionario de la gestión municipal desarrollista en Paraná.
La recordación. Martínez fue funcionario de la gestión municipal desarrollista en Paraná.

LEER MÁS: A 60 años del Desarrollismo en la Nación y en Entre Ríos

Últimos aportes

Más recientemente, Martínez participó como autor en la obra colectiva Juicio por Jurados en Entre Ríos, publicada en 2023, donde aportó el capítulo titulado “El aporte de la abogacía en el juicio por jurados y los héroes olvidados de 1933”, un trabajo que recupera antecedentes históricos y destaca el rol de la abogacía en la consolidación del sistema.

Además de su producción escrita, tuvo un rol activo en la vida institucional de la provincia. Fue convencional constituyente en la reforma constitucional de Entre Ríos de 2008, donde defendió una visión garantista del derecho y la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el sistema judicial.

Según consignó Informe Digital, reconocido por su solvencia técnica, su coherencia intelectual y su compromiso con los principios constitucionales, Marciano Martínez dejó una huella profunda en el ámbito jurídico entrerriano y en los debates institucionales sobre la justicia y el Estado de Derecho.

Abogado Derecho Entrerriano
Noticias relacionadas
Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos.

Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos

Choferes de las empresas Ersa y Mariano Moreno se manifiestan frente a la Municipalidad de Paraná exigiendo respuestas concretas sobre su futuro laboral

Paraná: choferes nucleados en UTA fueron recibidos por autoridades del Concejo Deliberante

cerrito: rayo sorprendio a chicos que paseaban en bicicleta

Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

La jueza del STJ Susana Medina enfrenta dos pedidos de juicio político.

Juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

Ver comentarios

Lo último

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa Transformar la Secundaria

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa "Transformar la Secundaria"

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Ultimo Momento
Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa Transformar la Secundaria

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa "Transformar la Secundaria"

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida

La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Policiales
Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Ovación
Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

La provincia
Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos

Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos

Paraná: choferes nucleados en UTA fueron recibidos por autoridades del Concejo Deliberante

Paraná: choferes nucleados en UTA fueron recibidos por autoridades del Concejo Deliberante

Murió el abogado Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano

Murió el abogado Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano

Dejanos tu comentario