Un fuerte temporal con lluvias, tormentas y granizo afectó el norte de Entre Ríos, hubo daños en vehículos e invernáculos en Concordia tras alerta del SMN.

Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos.

Un sistema frontal ingresó durante la madrugada de este lunes a la provincia de Entre Ríos y provocó lluvias y tormentas de distinta intensidad. En el norte entrerriano, además, se registró la caída de granizo.

Vecinos de La Criolla y Colonia Ayuí, en el departamento Concordia, reportaron una intensa granizada alrededor de las 6.15, que se extendió durante aproximadamente diez minutos.

Tormentas y granizo provocaron daños en Concordia durante la madrugada

Granizo (1).jpeg

El tamaño del granizo fue considerable y ocasionó daños en algunos vehículos, invernáculos y construcciones, según los primeros relevamientos. Las autoridades continúan evaluando el alcance de los perjuicios.

El fenómeno se produjo mientras regía una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para los departamentos Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, donde se advertía sobre la probabilidad de caída de granizo.