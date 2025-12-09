Karaoke literario y coro en la Feria de Libros por Navidad

La Municipalidad de Paraná invita a disfrutar de la Feria de Libros por Navidad, una propuesta que reunirá a editoriales, librerías locales y al público lector.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Editorial Municipal, invita a disfrutar de la Feria de Libros por Navidad, una propuesta que reunirá a editoriales, librerías locales y al público lector en dos jornadas especiales para comenzar a vivir el espíritu festivo rodeados de palabras e historias.

El sábado 13 de diciembre, desde las 19, en el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada, en la costanera de la ciudad —frente a la Plaza Petit Pisant— será escenario de un original “Karaoke literario”, una actividad pensada para escuchar en voz alta fragmentos de los libros que se pueden regalar para esta Navidad. Editoriales y librerías de Paraná, ofrecerán una amplia variedad de títulos para todas las edades.

Agenda el domingo

La feria continuará el domingo 14 de diciembre, a las 17, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde nuevamente se exhibirán y pondrán a disposición los catálogos editoriales. En esta ocasión, la jornada contará además con la presentación del Coro de la Ciudad, que sumará un momento artístico especial al encuentro con los libros.

Ambas actividades son con entrada libre y gratuita, por lo que se invita a vecinos y vecinas a acercarse, recorrer, disfrutar de las lecturas y acompañar a los proyectos editoriales locales.