Jugueterías en crisis: advierten por la coyuntura económica de la Argentina

Uno de los factores se debe a la creciente presencia de juguetes ofrecidos como compra internacional y la compra online en lugar de jugueterías.

6 de diciembre 2025 · 15:20hs
Vanesa Erbes/ UNO

La industria de las jugueterías advierte sobre la crisis que atraviesa el sector debido a la coyuntura económica y comercial que atraviesa la Argentina, a solo dos semanas de Navidad. En el informe, la Cámara enumeró los factores que afectan al sector, y sobre el final alistó una serie de reclamos para que la industria salga a flote.

“El sector atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, marcado por transformaciones demográficas profundas, cambios culturales en la forma de jugar y una coyuntura económica y comercial que impacta simultáneamente a la producción nacional, a los importadores y al comercio minorista”, señaló la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Preocupación por juguetes inseguros en el mercado

La Cámara del Juguete manifiesta su preocupación frente a la creciente presencia de juguetes ofrecidos como “compra internacional” en plataformas de comercio electrónico que registran alertas de retiro (recall) en Estados Unidos.

“Organismos de la región (como Brasil) detectaron juguetes con presencia de metales pesados y sustancias prohibidas, lo que refuerza la necesidad de controles más estrictos en frontera, regulaciones claras sobre la venta online y trazabilidad efectiva en la comercialización”.

La apertura de importaciones no beneficia al sector

Entre enero y octubre del 2025, las importaciones de juguetes alcanzaron US$91,3 millones FOB (Free On Board) y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valores y del 94% en volumen. China explica el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen importado.

Al respecto, el presidente de la CAIJ, Matías Furió, informó que en un año el sector pasó de 199 a 530 importadores de juguetes, de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados y con el consumo “en caída”: “Una avalancha sin precedentes”, advirtió.

En lo que va del año, 530 empresas importaron juguetes (331 más que en 2024), evidenciando un ingreso masivo de nuevos operadores.

El 52% del volumen corresponde a productos de menos de US$3 FOB por kilo, lo que confirma “una avalancha de artículos de muy bajo costo, muchos de ellos subvaluados o declarados por debajo de su valor real”.

“A pesar de la alineación con occidente, China pasó a explicar casi el 95% del volumen importado. La concentración es la más alta de los últimos 20 años”, resalta Furió.

Si se incluyen juegos de mesa, artículos de aire libre y artículos de fiesta, el volumen total asciende a 28,4 millones de kilos y el año actual se perfila como el año de mayor ingreso de productos en dos décadas (por encima del pico en 2018).

