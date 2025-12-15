Uno Entre Rios | El País | Domiciliaria

La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida

Una joven de 26 años fue detenida en San Justo por violar su prisión domiciliaria al salir a un show de Sergio Torres. Estaba imputada por un delito de drogas.

15 de diciembre 2025 · 14:01hs
La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida.

Foto: Archivo/UNO

La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida.

Una joven de 26 años fue detenida en San Justo luego de violar la prisión domiciliaria que cumplía por una causa judicial. La medida le prohibía salir de su domicilio, ya que se encuentra imputada en una causa relacionada con la ley de drogas.

La Policía de Investigaciones (PDI) de San Justo intervino tras recibir denuncias y reunir pruebas que indicaban que la mujer incumplía la orden judicial y salía de su casa para asistir a eventos bailables y circular por la vía pública.

Las Fundaciones Grupo Petersen recibieron el primer premio de la categoría Bancos, por su impulso en acciones innovadoras y de alto impacto para la mejora educativa.

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa "Transformar la Secundaria"

Hay rechazo de trabajadores y gremios por la letra chica de la reforma laboral que elimina colegios profesionales y estatutos, y desfinancia sindicatos

Reforma laboral avanza con la eliminación de colegios profesionales y estatutos

LEER MÁS: Sergio Torres ¨El dueño del swing¨ en exclusiva con Diario UNO

Incumplió la prisión domiciliaria y terminó detenida en San Justo

Sergio Torres (1).jpeg

Según se informó, la joven fue interceptada el sábado por la mañana cuando se dirigía a un boliche para asistir al show del cantante Sergio Torres. En ese momento fue detenida y puesta a disposición de la Justicia.

Domiciliaria Baile Sergio Torres
Noticias relacionadas
Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol.

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Adiós a Kshamenk, la orca que marcó una historia en Mundo Marino.

Adiós a Kshamenk, la orca que marcó una historia en Mundo Marino

el streaming de cientificos del conicet gano el martin fierro de oro

El streaming de científicos del Conicet ganó el Martín Fierro de Oro

titular de ypf dijo que los precios de los combustibles bajaran un 2% esta semana

Titular de YPF dijo que los precios de los combustibles bajarán un 2% esta semana

Ver comentarios

Lo último

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa Transformar la Secundaria

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa "Transformar la Secundaria"

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Ultimo Momento
Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa Transformar la Secundaria

Las Fundaciones Grupo Petersen fueron las grandes ganadoras del Premio Conciencia por su programa "Transformar la Secundaria"

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, arrestado por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida

La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Policiales
Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Ovación
Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

La provincia
Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos

Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos

Paraná: choferes nucleados en UTA fueron recibidos por autoridades del Concejo Deliberante

Paraná: choferes nucleados en UTA fueron recibidos por autoridades del Concejo Deliberante

Murió el abogado Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano

Murió el abogado Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano

Dejanos tu comentario