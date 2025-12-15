La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida Una joven de 26 años fue detenida en San Justo por violar su prisión domiciliaria al salir a un show de Sergio Torres. Estaba imputada por un delito de drogas. 15 de diciembre 2025 · 14:01hs

Foto: Archivo/UNO La tentó el baile: violó la prisión domiciliaria para ir a ver a Sergio Torres y terminó detenida.

Una joven de 26 años fue detenida en San Justo luego de violar la prisión domiciliaria que cumplía por una causa judicial. La medida le prohibía salir de su domicilio, ya que se encuentra imputada en una causa relacionada con la ley de drogas.

La Policía de Investigaciones (PDI) de San Justo intervino tras recibir denuncias y reunir pruebas que indicaban que la mujer incumplía la orden judicial y salía de su casa para asistir a eventos bailables y circular por la vía pública.

Según se informó, la joven fue interceptada el sábado por la mañana cuando se dirigía a un boliche para asistir al show del cantante Sergio Torres. En ese momento fue detenida y puesta a disposición de la Justicia.