El Gobierno inicia sesiones extraordinarias para aprobar el Presupuesto 2026 mientras enfrenta incertidumbre y falta de apoyo para avanzar con su reforma laboral.

7 de diciembre 2025 · 16:44hs
Presupuesto 2026: LLA busca dictamen antes de Navidad

El miércoles comienzan en el Congreso las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, que se extenderán hasta el 30 de diciembre. El principal objetivo del oficialismo es lograr la aprobación del Presupuesto 2026, mientras La Libertad Avanza (LLA) aún no consigue garantizar los votos para sacar adelante la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo.

El Gobierno planea presentar formalmente el próximo martes, en el marco del Consejo de Mayo, su proyecto de “modernización laboral”, que introduce cambios en aspectos clave como el cálculo salarial, las indemnizaciones, las vacaciones, el monotributo, el derecho a huelga y las cajas sindicales. Estos últimos dos puntos son especialmente cuestionados por la CGT, que ya expresó su rechazo.

Tras el recambio legislativo de la semana pasada, y con LLA convertida en la primera minoría de Diputados con 95 bancas, será necesario volver a conformar la comisión de Presupuesto y Hacienda para emitir un nuevo dictamen sobre la ley que establece los gastos y recursos del Estado.

LEER MÁS: FMI insiste: Argentina debe cumplir con la meta de reservas

Según trascendió, la intención es que la comisión firme dictamen entre el lunes 15 y el martes 16 de diciembre, con el fin de votar el proyecto en el recinto antes de Navidad. Luego deberá pasar al Senado para completar el trámite y convertirse en ley.

Unas extraordinarias limitadas

Aunque la convocatoria permitiría aprobar el Presupuesto si el oficialismo —con apoyo de los gobernadores— alcanza los 129 votos, los plazos no serían suficientes para debatir y tratar la reforma laboral. Por ello, el Poder Ejecutivo debería extender el período de sesiones extraordinarias si pretende avanzar con una iniciativa que genera inquietudes tanto en los sindicatos —que no descartan acciones de protesta— como entre los gobernadores, quienes aún no conocen en detalle el contenido del proyecto.

Presupuesto 2026 Navidad LLA Reforma Laboral
